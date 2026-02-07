Vše nej, Dóňo, přejí osobnosti z Brna, kde slavný herec rozjel hvězdnou kariéru

Ač je Miroslav Donutil rodák z Třebíče, k velkolepé herecké kariéře se odrazil v Brně, kde studoval na Janáčkově akademii múzických umění a následně mnoho let strávil v Divadle Husa na Provázku, kde byl součástí tehdejší herecké party. Jeho kolegové z Brna mu v osobních gratulacích přejí k dnešním 75. narozeninám.

Ať je mu na vrcholu stále dobře

Bolek Polívka na akci na podporu Petra Fialy a uskupení SPOLU (11. 9. 2025)

No, co se tak přeje k 75. narozeninám? Mirečkovi Dóňovi přeju jednak dlouhá léta. U něho už totiž nehrozí nebezpečí, že by při jeho nádherném přirozeném hereckém nadání zažil nějakou krizi. On je opravdu na vrcholu a já bych si moc přál, aby mu na tom vrcholu bylo dobře.

K takovému jubileu se navíc hodí zavzpomínat nejen na naše brněnské začátky v Divadle Husa na provázku. My jsme spolu nechodili po flámech, teda Dóňa nechodil po flámech. Patřil k nám do provázkovské party, do našeho divadla, byl výrazný a čím dál výraznější. Dělal pak nádherný věci v Národním divadle, krásná představení.

Teď společně točíme seriál Muži v letu, ještě s Pavlem „Čmaňou“ Zedníčkem, na jaře budeme pokračovat. Režisér Petr Nikolaev nám říká: „Tak už přicházejí naši Tři tenoři.“ Nám se spolu hraje tak jaksi přirozeně, protože se opravdu známe léta a známe se zblízka.

A čeho si na Mirkovi cením? Především jeho pohotovosti, takové té herecké bystrosti a obrovské inteligence. Bolek Polívka, herec, komik a principál brněnského Divadla Bolka Polívky

V plné tvůrčí síle může převzít další velké role

Brněnský dramatik, spisovatel, politik a disident Milan Uhde

Miroslava Donutila zdravím k pětasedmdesátinám jednak jako velkého herce, jednak jako dlouholetého přítele. Viděl jsem ho nedávno jako Maršála a Doktora v Bílé nemoci a jako Willyho Lomana ve Smrti obchodního cestujícího a vím, že je v plné tvůrčí síle schopný převzít další velké role. Ze srdce mu je přeju.

Mně udělal nezapomenutelnou radost jako Nikola Šuhaj v Baladě pro banditu a student Richard Gregor v Pohádce máje. I když jsem se k oběma nesměl hlásit, takže o spolupráci vlastně nešlo, moc mi to pomohlo, protože mi tenkrát bylo zle. Na jeho příští premiéru chci přijet a stisknout mu ruku. Doufám, že ho překvapím. Milan Uhde, brněnský dramatik a spisovatel

Cením si jeho úžasné píle

Miloš Štědroň

Hlavně mu přeji zdraví, a aby v plné síle a své neudolatelné aktivitě oslavil i další jubilea. Píši to v čase, kdy se dočítám, že zemřel náš kamarád, herec a hudebník Mojmír Maděrič. S Mirkem tak skvěle bojovali v provázkovské inscenaci našeho Chameleóna aneb Josefa Fouché, ale samozřejmě v řadě dalších inscenací. Non tacebis… (Neumlkneš, pozn. red.)

Spolupráce s Mirkem? Zkoušení, dřina, ale nádherné chvíle. Mirek byl bavič par excellence – když přicházel do šatny, znělo varování „nemluvte, Mira to uslyší a bude to v televizi nebo jeho večerech“.

Mirek byl a je vynikající hudebník: psal jsem mu songy nebo árie a věděl jsem dost přesně, co bude následovat. Psal jsem s přítelem skladatelem Arnoštem Parschem hudbu ke Kaločově výborné inscenaci Romeo a Julie. Mirek se tam objevil (jako posluchač Janáčkovy akademie múzických umění) dodaný na roli sluhy v začátku tragédie, v níž excelovali mladičká Libuška Šafránková a Fred Strejček jako Romeo. Mirek suverénně udělal z krátkého sluhova výstupu, při němž jakože neumí číst a seznam hostů mu přečte Merkucio, samostatné číslo na forbíně. Stál jsem vedle excelentního herce Ladislava Lakomého, který pravil: „Tak toto bude herec, v prvním ročníku už leze na forbínu místo Romea.“

Mirek parťák? No, náš zvěčnělý režisér Scherhaufer vždy křičel, že ve vězení, na vojně a v divadle není žádná demokracie. A měl pravdu: řídil se totiž komunistickým vojenským řádem, jehož první paragraf zněl, že je základní povinností velitele předvídat katastrofy. A těch katastrof je vždy o trochu víc než toho předvídání.

Na Mirkovi si cením jeho úžasné píle. Mohl se spolehnout na svůj velký talent, ale k němu připojil ještě svou enormní pracovitost. Chtěl bych ho ještě jednou vidět – ale to se mi už nesplní – v Amadeovi s jeho synem Martinem, se kterým hrál v inscenaci, k níž jsem psal hudbu a poznal ho jako výborného a skromného herce. Otec a syn v Amadeovi Vladimíra Morávka jako Salieri a Mozart. V této dokonalé kulturní lži, ale skvěle napsané, byť nepravdivé hře, to byl zážitek na celý život. Mirku, mnogaja ljeta!!! Miloš Štědroň, skladatel, hudební teoretik

Handicap překonal sebedůvěrou

Jiří Stejskal

Popřát dobrého zdraví se hodí ke každým narozeninám, v našem věku však už nejde o zdvořilostní obrat. Ty víš, Mirku, o zdraví svoje: dlouhodobý handicap jsi překonal životosprávou, pracovitostí a sebedůvěrou.

Talentu jsi měl na rozdávání! Tvé jubileum mě vrátilo do osmdesátých let na Provázku. Tehdy jsem tě nejen obdivoval, ale také spolu s režisérem Eugenem Sokolovským mladším obsazoval do brněnských televizních pohádek. Bylo jich asi deset.

Nejznámějšími se staly Příběhy soudce Ooky, jejichž jsi byl protagonistou. Vtipné japonské soudničky mají společné poselství: před zákonem si musejí být všichni občané rovni. To jsme připomínali českým dětem a jejich rodičům za perestrojky, ale zdá se, že je to aktuální i dnes. – Jiří Stejskal, emeritní televizní dramaturg

Věděl jsem, že jeho historky budou bořit sály

Záběr z pořadu Štěstí Karla Vágnera

Jednou jsem navštívil pražskou Violu, kde měl Mirek Donutil takový vypravěčský večer, a tam jsem si uvědomil, že to jsou historky, které s ním musím natočit a které budou bořit sály. Sdělil jsem to Mirkovi, který mně tenkrát položil dnes už legendární otázku: „Myslíš, že to bude někoho zajímat?“

V televizi jsme to odstartovali na Silvestra ve 22 hodin z brněnského klubu Šelepka a vzápětí jsme asi za týden prodali 250 tisíc zvukových nosičů. Když jsem mu to oznámil, zeptal se mě, co to znamená, tak jsem mu jenom sdělil: „To znamená, že si můžeš stavět barák.“

Moc jsme si pomáhali navzájem a já budu Mirkovi navždy vděčný, že mě seznámil s nádherným světem Divadla Husa na provázku a že jsem mohl po vydání jeho vyprávěcích projektů pokračovat ve znovuobjevení Balady pro banditu ve spolupráci s celým týmem divadla a zvláště s nádhernými lidmi a autory Milošem Štědroněm a profesorem Milanem Uhdem.

Při této příležitosti jsem také zjistil, že Mirek skvěle zpívá a že by se mohl klidně živit i jako zpěvák. Krátce řečeno jsme všech jeho CD prodali okolo milionu. Stali se z nás dobří kamarádi a s mým synem, rybářem Jakubem, se dali dohromady jako nerozluční parťáci na svých dobrodružných cestách za rybami.

Jsem rád, že jsem mohl s Mirkem Donutilem strávit pár krásných let svého života a moc mu přeju, aby si užíval klidu a štěstí se svou rodinou, hlavně se svým milovaným vnoučkem. Zdraví kamarád Kája Vágner z Průhonic (u Prahy). Karel Vágner, kontrabasista, baskytarista, hudební producent, skladatel, zpěvák, kapelník a podnikatel

Méně známá minulost slavného herce: Donutil pár let vedl brněnské ochotníky

Miroslav Donutil jako režisér hry Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý na...

V podstatě neznámou je Donutilova režisérská éra v 70. a 80. letech, kdy jako vytížený provázkovský herec zároveň režíroval několik her s brněnským amatérským Divadelním studiem Josefa Skřivana (DSJS). První se stala v roce 1977 parodie na westernovou brakovou literaturu O rodný ranč aneb Padni, padouchu od Ivana Vyskočila.

„Díky osobnosti Miroslava Donutila začalo DSJS opět navazovat na linii sebevzdělávání v duchu tradice a smyslu divadla studiového typu, jak v oblasti praktické – zejména herecké tvorby, ale i v oblasti teoretické. V mnoha reflexích o DSJS je připomínáno úzké sepětí s tvorbou Divadla na provázku,“ oceňuje tuto Donutilovu práci s ochotníky divadelní teoretička Jana Žáčková.

Dalším jeho režisérským i dramaturgickým počinem se stala 16. dubna 1978 hra Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý (na snímku Donutil při zkoušce), což byla původně lidová barokní fraška ze 17. století vyprávějící o potrestaném líném muži a jeho přísné manželce. Poslední režijní počin přišel v květnu 1982 u inscenace Pět deka moci podle šesti satirických povídek ruského spisovatele Vasilije Šukšina.

Kromě zásluh o vyšší kvalitu těchto divadelních počinů inspirovaných duchem „Provázku“ se díky Donutilovým vazbám na brněnské tvůrce podařilo, že hudbu ke hrám amatérů skládali profesionálové Miloš Štědroň nebo Jiří Bulis a výtvarně se na nich opakovaně podílel Boris Mysliveček. Tedy lidé tvořící jinak právě pro tehdejší „Provázek“. (jasu)

Natáčení osmidílného seriálu TV Nova Muži v letu s Bolkem Polívkou, Miroslavem Donutilem a Pavlem Zedníčkem
Natáčení osmidílného seriálu TV Nova Muži v letu s Bolkem Polívkou, Miroslavem Donutilem a Pavlem Zedníčkem
Bolek Polívka a Miroslav Donutil ve filmu Dědictví ve scéně na brněnské České ulici
Miroslav Donutil a Bolek Polívka ve filmu Dědictví Věry Chytilové
20 fotografií
