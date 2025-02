Ve spoustě záležitostí začínáme zase znovu, říká o návratu MotoGP ředitel okruhu

„Rádi bychom Grand Prix nachystali v co nejlepší podobě. Tak, aby ‚wow efekt‘ z toho, že se motorky vrátily na správné místo, byl co nejsilnější,“ říká odhodlaně výkonný ředitel okruhu Miroslav Bartoš.

Pociťujete na startu nové sezony podobnou nervozitu, jaká se dostavuje u závodníka na startovním roštu?

Nejde jenom o mě. Celkově je nás na okruhu méně než v dobách, kdy jsme Grand Prix pořádali dřív, práce je hodně a na nervozitu není čas ani prostor. Ono se sice řekne, že s MotoGP musíme mít letité zkušenosti, že díky tomu jistě víme, co a jak, ale zdání klame. Za těch pět let, co jsme zde MotoGP neměli, se leccos změnilo, ve spoustě záležitostí začínáme zase znovu. K tomu je potřeba přidat množství úprav na okruhu, které si promotérská společnost Dorna a Mezinárodní motocyklová federace vymínily.

Jaké například?

Nejdůležitější a nejviditelnější je výměna povrchu, která proběhne v březnu a dubnu. S tím souvisí drobné úpravy výjezdových zón, zejména doplnění kačírku. Dál je potřeba instalovat LED signalizační panely, takzvané blikačky, aby traťoví komisaři jenom nemávali vlajkami, a k blikačkám přivést optické kabely a elektřinu. No a pak jsou to dílčí, méně viditelné úpravy, jako třeba nový výtah za boxy.

Nechtěli jste výměnu asfaltového povrchu naplánovat na dřívější dobu v roce?

I v předchozím případě jsme rekonstrukci dráhy dělali v tomto období. Vyhovuje to jak nám, tak stavebním firmám, které na jaře ještě nejsou tolik vytížené. Zatím se můžeme věnovat „špinavějším“ pracím, zemařině. Za lepšího počasí se pak bude i lépe asfaltovat.

Přijdete však o první měsíc a půl sezony.

Je to poměrně dlouhá doba a museli jsme se vzdát tradiční Jarní ceny, krásné akce. Další dopad na závodní program to nemá, duben je ale pro nás zajímavý z hlediska prodeje časů na dráze agenturám.

Berete to jako nutné zlo, abyste mohli mít znovu Grand Prix?

I kdybychom ji neměli, stejně bychom povrch v příštích letech měnit museli a vždycky by to bylo na jaře. Asfalt měl nejlepší roky za sebou, jednou by se to udělat muselo a v tom roce bychom jaro museli obětovat.

Pocítí změny na Automotodromu i diváci, kteří ho navštíví?

Zvelebujeme sociální zařízení, parkovací plochy také projdou proměnou, ale ty jsou především uvnitř okruhu a budou sloužit hostům či médiím. Počítáme s výměnou lavic na tribuně F, kde se tedy lidem bude lépe sedět.

A co třeba příjezd na okruh a odjezd, bude hladší než dřív?

Rozšíření silnic kolem našeho areálu asi zatím reálné není. Stejně jako v minulých letech ale usilovně spolupracujeme s Policií ČR, aby byla organizace příjezdu i odjezdu co nejplynulejší, a jako tradičně je velmi dobrá spolupráce s Dopravním podnikem města Brna. Opět při Grand Prix vypraví speciální linku.

Na co se vy osobně ve své první plné sezoně ve funkci výkonného ředitele těšíte?

Opět se musím vrátit k mistrovství světa silničních motocyklů. I když to nelze brát tak, že máme Grand Prix a všechno ostatní přestane existovat, pravda je taková, že všechny ostatní akce jsou pod ní. Okruhy se dělí na ty, které mají závod světového šampionátu, ať už je to MotoGP, nebo F1, a okruhy, které ho nemají. Náš okruh se letoškem vrací mezi světovou špičku.

Zužitkujete to?

Zvýší to zájem o Masarykův okruh jak u promotérů jiných akcí, u diváků, tak i účastníků komerčních akcí, kteří k nám přijedou zajezdit si v rámci podvečerních či večerních jízd pro veřejnost.

Chápu. Každý, kdo vlastní závodní motorku, ji chce „naklopit“ ve stejné zatáčce jako mistr světa.

Je to tak. Já ale zmíním i naši domluvu s automobilovým podnikem Ferrari Challenge Europe. Je v našem kalendáři na začátku června, nabízí skoro 80 vozů ve dvou třídách, to je 40 aut na roštu. Zde si slibujeme velmi pěkné závody.

Skončí opravy na okruhu letoškem, nebo s nimi počítáte i v dalších letech?

S menšími ano, plánujeme je na podzim a zimu. Pořád jsou tam i nějaké úpravy, domluvené s motocyklovou federací na příští rok. Většinu toho ale stihneme ještě letos.

Ponecháte si pro Grand Prix nový červencový termín, nebo se pokusíte o návrat do srpna?

V rozhovorech padlo, že termíny pro příští rok jsou k diskusi. Uvidíme, jak zafunguje ten letošní a taky jak bude narůstat počet závodů. Je potřeba celý kalendář zkoordinovat. Manévrovací možnosti jsou omezené spíš na straně promotéra než u nás.

Máte zprávy z předprodeje, jaký je o návrat MotoGP zájem?

Z našeho pohledu velmi dobrý, dá se srovnat se silnými ročníky z minulosti. Přestože jsme předprodej zahájili později, než jsme chtěli, a to zejména z administrativních důvodů, zvládli jsme vstupenky v duchu našeho příslibu fanouškům dostat na předvánoční trh. Dosavadní prodeje jsou s ohledem na všechny okolnosti k naší radosti velmi dobré.