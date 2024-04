Z protokolu se Sonnym Vyšetřující: Kreslil jste tento obraz? Vyšetřovaný: Ano. Vyšetřující: Co tento obraz znamená? Vyšetřovaný: To je drak. Vyšetřující: A co znamená tento obraz? Vyšetřovaný: To je mrak. Vyšetřující: A tento obraz? Vyšetřovaný: To je prak. Vyšetřující: Proč jste tyto obrazy kreslil? Vyšetřovaný: To je triptych. Vyšetřující: Co jste tím triptychem mínil? Vyšetřovaný: Drak, mrak a prak. Vyšetřující: A proč je na tomto kameni nakresleno malé g? Vyšetřovaný: To znamená, že je zde gravitace. Vyšetřující: A znamená to, že jinde není gravitace? Vyšetřovaný: Ne, gravitace je všude, ale zde je zejména.