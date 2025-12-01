Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

Zpěvák Michal Penk byl u zrodu kapely v roce 1985, velmi brzy se však vydal po jiné dráze. Nyní dostal možnost si s někdejšími hudebními druhy znovu zazpívat při druhé zastávce aktuálního halového turné Lucie v Brně.
Po jeho boku stáli současní členové kapely Robert Kodym, Petr Chovanec alias P.B.CH. a Michal Dvořák stejně jako další navrátilci Tomáš Waschinger a Petr Franc.
„Zpíval jsem opět s Lucií v původní sestavě. K tomu ve skvělé společnosti moravského publika v Brně. Mega stage, efekty, multi kamerové projekce, osvětlení, zvuk do haly i odposlech na pódiu a do sluchátek. Chtělo se mi tancovat radostí. Díky, Roberte, Petrové, Tome a Míšo. Díky, Brno,“ napsal vděčný Penk na svůj instagramový účet.
Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk
Vystoupení ve Winning Group Areně, která je domovem hokejové Komety, si pochvalovala celá skupina. „Díky vám všem, že jste naplnili halu k prasknutí, a taky za to, jak jste nás nádherně překvapili během Snu. Zažili jsme toho s fanoušky už opravdu hodně, ale tímhle jste nás naprosto dostali,“ napsala Lucie na svém facebookovém profilu.
Kapela, kterou loni opustil její frontman David Koller, současným turné slaví své čtyřicátiny. Série koncertů, jejíž součástí je monumentální pódium, bude během prosince pokračovat v Praze a Plzni.