Je to pracovitý a schopný člověk, zní z jihu Moravy o Haškově nové funkci

Michal Hašek měl do krajských voleb zasáhnout až jako osmnáctka jihomoravské kandidátky ČSSD. Volebním manažerem jej vedení ČSSD zvolilo ve středu. Sám to při současných nízkých preferencích sociálních demokratů označil za výzvu.

„Žádná bitva není předem prohraná,“ zdůraznil na sociální síti. Blíže však nové angažmá rozebírat nechtěl. „Nehodlám teď nic komentovat. To není úloha volebního manažera, ale představitelů vedení ČSSD,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Jeho „povýšení“ vyvolalo uvnitř strany rozporuplné reakce, kdy byla jeho jmenováním řada vysoce postavených politiků ČSSD rozčarovaná, na jižní Moravě, odkud pochází, však nachází podporu.

„Že vyvolává emoce? To je jen dobře. Politika bez emocí je zbytečná. Že političtí ‚soupeři‘ dostali strach a už křičí, je taky dobrá zpráva. A poctivý volič ČSSD to určitě přijme jako pozitivní zprávu o budoucím úspěchu strany,“ prohlásil bývalý jihomoravský senátor a Haškův blízký spojenec Zdeněk Škromach.

Také stávající krajský náměstek pro sociální oblast Marek Šlapal, který Haška nahradil ve funkci lídra krajské kandidátky, míní, že jde o dobré rozhodnutí. „Věděl jsem už několik týdnů, že se o něm uvažuje, takže mě tato volba nepřekvapuje. Považuji ho za schopného, podle mě tuto funkci dokáže vykonávat velmi dobře,“ sdělil Šlapal.

Haškovy schopnosti oceňuje i jihomoravský předseda ČSSD a líšeňský starosta Břetislav Štefan. „Byla by velká chyba přehlížet to, jak je pracovitý, i když s ním v některých věcech nesouhlasím,“ podotkl.

V minulosti se Hašek proslavil mimo jiné vysokým počtem funkcí, které zastával. A ani dnes jich nemá málo, upozorňuje krajský lídr KDU-ČSL Jan Grolich.

„Pan Hašek je koncipient v advokátní kanceláři, šéf krajského klubu zastupitelů, poradce ministra Tomana i prezidenta Zemana. Kdyby měl ještě skutečně dělat volby jako manažer, nebude na to mít kapacitu. Podle mě jde jen o politickou funkci, jak získat vliv a mandát,“ míní Grolich, který se neobává, že by Hašek přišel se zázračnou volební strategií, po níž by ČSSD slavila velké vítězství.

Podle Šlapala mají kampaně ve volbách na starosti krajské organizace, nikoliv celostátní vedení. „Michal Hašek bude takovou kooperující jednotkou mezi ústředím a jednotlivými kraji,“ vysvětlil jihomoravský lídr ČSSD.

Comeback, nebo jen výpomoc?

Předseda strany Jan Hamáček nevysvětlil, proč sáhl právě po Haškovi. Už loni si ho však vybral na ministerstvo vnitra jako poradce a chtěl ho prosadit i do Legislativní rady vlády. Ještě v roce 2013, krátce po takzvané lánské schůzce, na níž se Hašek s některými spolustraníky snažil na setkání se Zemanem odstavit tehdejšího předsedu strany Bohuslava Sobotku, přitom Hamáček mluvil o tom, že by v politice neměli působit lidé, kteří lžou, čímž mířil mimo jiné právě na Haška.

Podle vyškovského senátora ČSSD Ivo Bárka už je to však věc minulosti. „Každý děláme chyby a myslím, že i Michal Hašek se už poučil,“ řekl Bárek. Za nominací Haška mohl být z Hamáčkovy strany také čistý pragmatismus. „Výběr Haška je i způsob, jak rozprostřít odpovědnost k více lidem, kteří v poslední době občas kritizovali vedení,“ upozornil brněnský politolog Lubomír Kopeček.

Po loňských evropských volbách, v nichž ČSSD nedosáhla ani na pět procent, totiž Hašek kritikou rozhodně nešetřil. Teď bude pod výsledkem v krajských a senátních volbách podepsaný i on. „Pokud pak ČSSD ve volbách uspěje, těžko předseda Hamáček řekne Michalu Haškovi, aby zase odešel do ústraní,“ myslí si krajský náměstek za TOP 09 a také její letošní lídr Jan Vitula.

S touto variantou nicméně jihomoravský šéf sociálních demokratů nesouhlasí. „To není velký politický comeback, to je práce a pomoc ČSSD,“ zdůraznil Štefan.