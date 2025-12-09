Cestující mířící v Brně na Obilní trh k porodnici nebo využívající trolejbusové linky 38 a 39 vedoucí k Masarykovu onkologickému ústavu na Žlutém kopci brzy začnou jezdit po svých původních trasách.
Generální rekonstrukce Údolní ulice, kdy se místní museli pohybovat složitě po stavbě, se totiž blíží do finále. Vidět to je už přímo na místě, ale i po zprovoznění tramvajové trati 20. prosince půjde stále o stavbu, na které se bude pracovat.
Ještě i v novém roce se budou některé práce dokončovat, například na chodnících. Omezený vjezd by tam ale ještě před Vánoci měli dostat i řidiči automobilů.
Omezení v brněnské dopravě v roce 2026
„Pro cestující MHD půjde o jednoznačné zlepšení, protože zastávky Obilní trh i Úvoz budou nově plně bezbariérové, což ocení vozíčkáři i maminky s kočárky,“ uvedl dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.
Po vzoru dosavadní výlukové linky x4 se obnovený autobus 68 vrátí na svou původní trasu a cílovou stanici bude mít až u nákupního centra v Králově Poli. Dopravnímu podniku se tento formát osvědčil.
Kromě této změny čeká na cestující MHD v Brně už jen pár kosmetických změn. Ve špičkách lidem z Lesné pojede častěji tramvajová linka 9, nicméně na úkor některých autobusů.
„Poté jsme měli už delší dobu poptávku z kancelářského komplexu Spielberk Office Centre u Heršpické po rozšíření možností spojení, a tak nově okružní linky 44 a 84 pojedou závlekem přes zastávku Holandská právě k těmto kancelářským budovám,“ doplnil Seitl. Lidé pracující v tamním areálu se tak snadněji dostanou k autobusovému nádraží Zvonařka nebo na Mendlovo náměstí.
Obdobně dopravní podnik rozšíří spojení na severu města u Technologického parku, kdy linka 65 pojede nově až do zastávky Záhřebská, která umožňuje více přestupů na další spoje MHD.
