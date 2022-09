Brno chce vozit lidi od domu na zastávky MHD, aby nechali auto doma

Zájemci si vůz objednají přes mobilní aplikaci společnosti CITYA, která s nápadem přišla a dnes už ho využívají lidé v Říčanech u Prahy.

„Uživatel si navolí výchozí bod a místo, kde chce vystoupit. Pracujeme s takzvanými virtuálními zastávkami, kde může autobus bezpečně zastavit,“ popisuje službu provozní ředitel společnosti CITYA Ondřej Mišura. Cestujícímu následně přijde oznámení na mobil, kde na něj minibus čeká. Virtuální zastávka by neměla být dále než sedmdesát metrů od jeho domu.

Projekt s názvem Klikbus se podle dopravního ředitele z brněnského dopravního podniku Jana Seitla vyplatí, zejména v Masarykově čtvrti, kde teď budou službu zkoušet. „V této části je řada lokalit, které jsou ve větší docházkové vzdálenosti ke stávajícím linkám. Je to velmi členitá městská část,“ vysvětluje. Podle něj jde o lepší variantu než prodlužovat linky MHD.

Ve dvouměsíční zkušební době bude využití služby zdarma pro dopravní podnik i cestující. „Bavíme se o dojezdu na zastávku maximálně za deset až patnáct minut od objednání služby,“ přibližuje Seit. Jeden vůz, jenž bude k dispozici, bude v provozu denně od šesti ráno do desíti hodin večer.

Novinka je i vzhledem k navázání na mobilní aplikaci, kterou ne vždy využívají senioři, určena pro širší veřejnost. Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) má motivovat lidi, aby jeli MHD a nechali auto doma. „Tam, kde to lidé mají daleko na zastávku a volí auto, budou mít k dispozici tuto službu,“ doplňuje.

Pro seniory dopravní podnik poslední roky provozuje službu seniorbus. Přístup však budou mít i k zaváděné novince, a to bez aplikace. „Bavíme se o tom, že by senioři zavolali na infolinky a tam by to objednali za ně,“ přiblížil Mišura.

Za dva měsíce se ukáže, jestli dopravní podnik bude chtít po pilotním odzkoušení v tomto projektu dále pokračovat. Pak bude tato služba buď placená, nebo skončí podobným neúspěchem jako aplikace Pozor tramvaj, která měla lidi v ulicích upozornit prostřednictvím notifikace v mobilu na nebezpečí srážku s tramvají. Pracovala s myšlenkou, že se chodci dívají více do mobilu než na cestu.

Tento projekt však doplatil nejen na nezájem veřejnosti, aplikaci si stáhlo pouze necelých tři tisíce lidí, ale problém byl i v dohodnutí další spolupráce s dodavatelem. „Dodavatel nám předložil vyhodnocení projektu a kalkulaci na jeho rozšíření, ale tyto podmínky jsou pro nás zcela nereálné,“ uvedla tehdy mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.