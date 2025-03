Velké plány. Brno koupí sto nových tramvají, autobusy na plyn musí nahradit jinak

Tramvaje dosud městský dopravce nahrazoval postupně i vzhledem k tomu, že nová obousměrná souprava vyjde na 75 milionů korun. Zmíněná mohutná modernizace tak spolkne miliardy, což by si dopravní podnik nemohl dovolit bez vydatných dotací.

Čtyřicet zbrusu nových tramvají za uvedenou cenu dodá Brnu plzeňský podnik Škoda Transportation, což dohromady vyjde na tři miliardy. Prvních pět kusů, které už po městě jezdí, si ještě DPMB dokázal pořídit ze svého, na zbytek však potřebuje „injekci“.

Na nákup patnácti souprav už má přiklepnutou evropskou dotaci, u dalších dvaceti se mu nyní otevřela možnost žádat v jiném dotačním fondu na ekologizaci a modernizaci vozových parků městských dopravců pod záštitou ministerstva životního prostředí, které vede Brňan Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podmínky s ním dojednával i brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). S možností využití těchto peněz Evropské unie na tramvaje se totiž původně nepočítalo. „Snažil jsem se i o to, aby naše spoluúčast byla nižší než padesát procent, ale chápu, že všechno nejde,“ podotýká Kratochvíl.

I tak je vypsání této dotace pro Brno úspěch, žádat o ni může vzhledem k objednávce dvaceti tramvají prakticky okamžitě. „Soupravy pak výrobce dodá do konce roku 2027,“ informuje generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Kromě většího komfortu pro cestující přinesou nové vozy i úsporu energií. Některé ze současných brněnských tramvají ostatně slouží už od roku 1968.

Spoléhání na troleje

Vedle obousměrných souprav z Plzně určených především na linku číslo 8 řeší Havránek s kolegy také možnost nákupu dalších tramvají přezdívaných Drak, které dopravní podnik nasazuje od roku 2020. Cestující je potkávají na více linkách, nejčastěji na jedničce. Aktuálně jich po Brně jezdí pětatřicet, do konce roku dodá výrobce zbylých šest v rámci stávající smlouvy.

DPMB by pak chtěl pořídit dalších šest desítek draků, aby jejich počet doplnil na stovku. „Probíhají předběžné tržní konzultace ohledně dalších dodávek. V následujících týdnech se musíme definitivně rozhodnout, jestli do toho půjdeme a za jakou cenu,“ oznamuje Havránek.

Zatímco tramvaje by při naplnění současných záměrů měl dopravní podnik „pořešené“, vrásky mu přidělávají autobusy, které jezdí na stlačený zemní plyn známý pod zkratkou CNG. Jejich životnost postupně končí, ve vozovém parku jich přitom stále figuruje víc než sto.

Hladík přiznává, že čerpání dotace na nákup nových plynových autobusů není možné. Pro MHD počítá jeho resort primárně s elektřinou. „Myslím, že trolejové vedení společně s vozy, které mohou část trasy jet i na baterie, představují rychlé a efektivní řešení,“ sděluje ministr, který žije v brněnských Soběšicích a pochvaluje si, jak právě do této části města zajíždí trolejbusy s bateriemi. Na jejich nákup lze navíc z dotací získat víc než polovinu ceny.

Právě směrem k těmto parciálním trolejbusům se proto upínají i představitelé Brna. DPMB už oznámil, že chystá nové trolejové vedení na Černovické terase, a zároveň přemýšlí, kde jinde by mohl využít stávající dráty k napojení dalších trolejbusů na baterky.

Kraj plánuje hybridní vlaky

Loni si také nechal dopravní podnik zpracovat studii, která ukáže cesty, jak více elektrifikovat brněnskou síť MHD a zredukovat počet autobusů na fosilní paliva. „Na základě ní rozhodneme, co se bude dělat v horizontu dalších třeba deseti let,“ nastiňuje provozní ředitel DPMB Jan Seitl s tím, že studie bude hotová letos na jaře.

Předpokládá, že následně začne dopravce domlouvat další nákupy klasických trolejbusů i těch na baterky. Ve druhém případě může dojít i na dlouhé kloubové, které ve městě dosud nejezdí.

Vedle Brna k Hladíkovu ministerstvu upíná zrak i jihomoravské hejtmanství, které loni na podzim vyhlásilo tendr za téměř dvacet miliard korun na dodávku hybridních vlaků, tedy těch, které také dokážou jet část trasy na baterie. „Jsme teprve na začátku procesu. Žádné bližší informace zatím nemůžeme sdělovat,“ uvedla Martina Žídková z krajského úřadu. Nesdělila tak ani, kolik je v tendru uchazečů.

Co se týče autobusů, zatímco ve městech mají dotace na ty plynové stopku, v regionální dopravě je situace – zejména u biometanu – jiná. „Usiluji o to, ale ještě to nemáme schválené v Evropské unii. Nechci proto slibovat, že to bude ještě letos,“ říká Hladík.