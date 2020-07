Rozsudek ve sporu Zemana a Bartíka kvůli údajné rakovině padne v září

Zemanův úřad chce po Bartíkovi vymoci kromě omluvy jako odškodné také částku pět milionů korun. Už při minulém stání u městského soudu Bartík prohlásil, že takové peníze nemá. To se dnes snažil dokázat svými výpisy z účtů, daňovými přiznáními, posudkem o výživném nebo splátkovým kalendářem.

Když se ale k tomu měly obě strany vyjádřit, soud na Bartíkovu žádost o zachování soukromí vyloučil veřejnost z místnosti.

Bartíkovy dokumenty a čísla v nich ovšem po jednání prezidentův advokát Marek Nespala rozporoval. „Jeho aritmetika prostě nevychází. Podle toho, co prezentuje žalovaný před soudem, tak by musel být dávno mrtvý hlady, na což nevypadá,“ prohlásil.



„Čtvrtého září jsme navrhovali smír, kde by se jednalo o snížení na čtyři miliony korun. Ale to nebylo vyslyšeno, takže trváme vzhledem ke všem okolnostem případu a závažnosti jednání žalovaného na celé původní částce,“ doplnil Nespala.

Předvolání Ovčáčka a Mynáře soudce zamítl

Podle Bartíkova obhájce Pavla Uhla by však i čtyři miliony byly pro jeho klienta přímo likvidační. A stejně mluví i Bartík. „Můžu jednoduše říct, že takové peníze nemám,“ sdělil.

Soud také zamítl přes dvacet návrhů na důkazy, jako třeba výslech prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, kancléře Vratislava Mynáře nebo některé články z novin. Ve většině případů proto, že je soudce nepovažoval za relevantní.

Závěrečné jednání, na kterém padne rozsudek, naplánoval soud na 11. září. Do té doby mají obě strany čas na přípravu písemných závěrečných řečí.



Svatopluk Bartík v listopadu 2017, před prezidentskými volbami, napsal na Facebook, že Miloš Zeman trpí rakovinou a zbývá mu nanejvýš sedm měsíců života. Podle něj bylo ve veřejném zájmu, aby to společnost před volbou věděla. Prezidentská kancelář se však obrátila na soud s žalobou na ochranu osobnosti, kterou začal brněnský městský soud projednávat loni v září.

Od té doby také Bartík vybírá na soud se Zemanem peníze. Na Facebooku také informuje o soudním sporu, stejně tak před dnešním jednáním.

„Z posledně položených otázek soudce je zřejmé, že pod vlivem výpovědi soudního znalce, který si je nezpochybnitelně jistý, že poklady, ze kterých ve svém posuzování vycházel jsou relevantní a úplné, mi hodlá dát rozsudkem povinnost zaplatit finanční zadostiučinění v penězích pro žalobce. Že by to mělo být pět milionů, to se mi nezdá,“ napsal.