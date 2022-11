Sám sobě nájemcem. Šéf Komety povede městskou firmu, která se stará o halu

Zábranský sice po svém zvolení do zastupitelstva neusedl do rady města – oficiálně kvůli pracovní vytíženosti – nicméně se stal slovy Vaňkové hlavním poradcem radního, který má sport na starost. Zároveň povede komisi pro sport, tedy poradní orgán městské rady.

A podle zjištění MF DNES jej navrch radní – v tomto případě navzdory jeho vytíženosti – zvolili do vedení městské společnosti Starez-Sport, která spravuje městská sportoviště. Mezi nimi i hokejovou halu Rondo, již si právě Zábranského klub pronajímá. Podle informací MF DNES by měl být boss Komety ve Starezu přímo předsedou představenstva.

„Svým angažmá ve společnosti, která se stará o sportoviště ve vlastnictví města, se pan Zábranský dostává do střetu zájmů. Ten se projeví nejen v případech, kdy by společnost jednala o hale Rondo, ale také v případech, kdy by projednávala kroky mající vliv na všechna sportoviště, která spravuje,“ upozorňuje vedoucí analytik protikorupční organizace Transparency International Marek Chromý.

A to není všechno. „Není bez zajímavosti, že nájem, který Kometa firmě Starez-Sport platí, sice pokrývá náklady na správu a údržbu haly, ale už nestačí na náklady na odpisy, což je jeden z faktorů, proč měla společnost v roce 2021 záporný hospodářský výsledek. Pan Zábranský bude zároveň v pozici, kdy výši nájmu pro svůj hokejový klub může ovlivnit,“ podotýká Chromý.

Zábranský dříve v rozhovoru pro MF DNES odmítl, že by se mohl v politice do střetu zájmů dostat. „Nepředjímal bych. Obsazení orgánů v městem vlastněných společnostech bude výsledkem jednání zastupitelů,“ reagoval v úterý na dotaz MF DNES šéf Komety, přestože byl radou zvolen už minulý týden a zastupitelstvo se tím dál nezabývá.

Náměstek primátorky René Černý (ANO) jeho zvolení do vedení Starezu jako problém nevidí. „Tady je tolik kontrolních mechanismů včetně vás novinářů, že si nemyslím, že by to mělo mít jakýkoli vliv,“ říká Černý. Právě jeho hnutí čelí kvůli svému předsedovi Andreji Babišovi kritice za střet zájmů dlouhodobě, čímž se často ohání především ODS.

Její člen Petr Kratochvíl, který dostal jako radní na starosti městské firmy, argumentuje, že nájemní vztah mezi Starezem a Kometou byl nastaven už v minulosti. „Je ale jasné, že v budoucnu se musí (Zábranský) při rozhodování ve spojitosti s Kometou zdržet hlasování,“ oznamuje.

Extajemník řeší odpady

Do městských firem se zároveň vracejí politici, kteří už před lety z veřejného dění zcela zmizeli. V dopravním podniku se po osmileté pauze objeví někdejší starosta městské části Brno-střed za ODS Libor Šťástka, jehož jméno opět figuruje ve veřejných institucích častěji od loňska, kdy získal místo v Centrále cestovního ruchu jižní Moravy, letos pak zasedl dokonce v dozorčí radě státního podniku Čepro.

Výše odměn Teplárny Brno předseda představenstva: 29 tisíc

člen představenstva: 24 tisíc

předseda dozorčí rady: 17 tisíc

člen dozorčí rady: 15 tisíc Dopravní podnik předseda představenstva: 21 tisíc

člen představenstva: 15 tisíc

předseda dozorčí rady: 10 475 člen

dozorčí rady: 7 750 Starez-Sport předseda představenstva: 12 tisíc

člen představenstva: 8 tisíc

předseda dozorčí rady: 9 tisíc

člen dozorčí rady: 5 tisíc Jde o odměny v korunách domluvené na počátku minulého volebního období. Pro následující roky je mohou politici stanovit v jiné výši.

Stejně tak ODS nezapomíná ani na bývalého dlouholetého tajemníka brněnského magistrátu Pavla Loutockého, který před volbami stranu podporoval a chodil na její akce. Už v dubnu 2020 sice zamířil do důchodu, nicméně po pár měsících získal místo v městské odpadové společnosti Sako Brno, kde sedmašedesátiletý úředník bude působit i nadále. Jen se z dozorčí rady přesune do představenstva.

A dostalo se i na bývalého radního pro investice za ODS Davida Grunda, který nově zamíří do představenstva Brněnských komunikací, kde vystřídá svého spolustraníka Kratochvíla.

Občanští demokraté ovšem zároveň na rozdíl od ANO dokázali funkce v městských firmách rozdělit mezi co nejvíc členů. Téměř nikdo nemá více než jedno místo a kromě Kratochvíla ani nikdo z radních nesedí v žádné městské společnosti.

„Důvody jsou časové. Jako příklad mohu uvést vlastní zaneprázdněnost, která nakonec vedla k tomu, že jsem se v minulém volebním období vzdala členství v představenstvu Veletrhů Brno,“ vysvětluje primátorka Vaňková. Radní nicméně také na rozdíl od jiných nemají za pozici v městských firmách nárok na finanční odměnu.

Třeba bývalý lidovecký náměstek a kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík, který je dnes pouze zastupitelem, získal křeslo rovnou ve dvou městských firmách. Největším „sběratelem“ je ovšem nejspíš Michal Marek. Kromě toho, že je dál starostou Medlánek, stal se brněnským zastupitelem za STAN, získal křeslo v Brněnských komunikacích, Technických sítích Brno a navržený je i do vedení Technologického parku. „Určitě to budu zvládat,“ tvrdí.