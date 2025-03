Lazebník Isteník, vtipný Drákula, komediální Vikingové. V divadle bude veselo

11:12, aktualizováno 11:12

Po loňských dvacetinách Hudební scény má Městské divadlo Brno i letos co slavit. Připomíná 80 let své existence a už také zveřejnilo, co sobě i divákům nadělí v příští sezoně. V plánu je celkem osm inscenací, z toho tři na velké Hudební scéně a pět na Činoherní.