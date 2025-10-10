Městská policie za první čtyři dny od znovuzavedení kontrol zastavila více než 1 500 aut. Oprávnění k vjezdu nemělo 149 z nich.
Redaktor iDNES.cz se vypravil přímo na jedno z kontrolních stanovišť nacházející se v Rašínově ulici. Za hodinu, kterou na místě strávil, strážníci zkontrolovali 37 projíždějících řidičů. Potřebné oprávnění chybělo šesti neukázněným šoférům, nepovolený vjezd tak připadá zhruba na jedno auto za deset minut.
Jeden z pokutovaných odmítá situaci komentovat, za pár chvil ovšem policisté zastavují další vozidlo. „Nejsem odsud. Jenom jsem tu zásoboval. Nevím ale, jak se sem mám jinak dostat, kde zaparkovat, kde složit náklad,“ popisuje mladý řidič v modré dodávce, který nechtěl být jmenován.
Názory řidičů na zavedená opatření se pochopitelně různí. „Kontroly jsou v pořádku. Jde o to, aby se vjezdy do centra nezneužívaly,“ schvaluje opatření šofér Pavel Kučera. Jiný pohled nabízí taxikář Tomáš Lamač. „Akorát to zdržuje a dělají se kolony,“ podotýká.
Poměrně nedůtklivý je Jiří sedící za volantem modrého Porsche. Jeho kontrola trvá déle než u většiny ostatních. „Nevím, co tady pánové nacvičují,“ prohlašuje nespokojeně muž. V centru má obchod, takže vlastní i povolení, což po chvíli potvrzují i strážníci, a pouští ho dál.
Počínání dvoučlenných hlídek, které se střídají po dvou hodinách, si na místě všímají také kolemjdoucí. „Je dobře, že situaci opět hlídá městská policie,“ hodnotí stroze seniorka Katarina.
Ne všichni ale její pozitivní pohled na věc sdílejí. „Jsem ubytovaný v Hotelu Pegas. Dostal jsem sedm stovek pokutu za to, že jsem vjel na parkování, které mi v hotelu přislíbili. A když jsem měšťákovi říkal, ať si to ověří, odvětil mi, že ho to nezajímá a že mám prostě pokutu,“ zlobí se Tomáš Vidim, zatímco kouří kousek od kontrolního bodu.
Podle jednoho ze strážníků Martina Fabiána je zatím počet jimi odhalených neoprávněných vjezdů procentuálně velmi podobný tomu, co do nedávna dokázaly zachytit kamery. Přesto ale má osobní přítomnost městské policie z jeho pohledu výhodu.
„Dohledatelnost řidičů je nyní jednodušší, obzvlášť když zastavíte například občany cizích států. Pachatele přestupků ze zemí mimo Evropskou unii bychom totiž nedohledali, neměli bychom jak zjistit jejich totožnost,“ vysvětluje Fabián.
V případě neoprávněného vjezdu do pěší zóny hrozí řidičům pokuta 1 500 korun na místě. Při řešení přestupku ve správním řízení, kam se mohou v případě nesouhlasu odvolat, může sankce činit od dvou do pěti tisíc.