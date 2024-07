Teď jde o stálejší přítomnost na Měsíci, tvrdí budoucí český astronaut

Space Mission Co: expozice mapující lety do vesmíru, nabízí 200 exponátů

expozice mapující lety do vesmíru, nabízí 200 exponátů Kde: brněnské výstaviště, pavilon C, vstup bránou č. 3

brněnské výstaviště, pavilon C, vstup bránou č. 3 Kdy: denně od 9 do 19 hodin, otevřeno do konce prázdnin

denně od 9 do 19 hodin, otevřeno do konce prázdnin Za kolik: různé varianty základních i zvýhodněných cen, vstupné flexi stojí 390 korun, prodej lístků na spacemission.cz