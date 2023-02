Zábradlí na opraveném náměstí rozčílilo cestující. Tragédie, říká architekt

„Tohle je celé strašně špatně. Úzké ostrůvky, kde ve špičce potřebujete rychle vystoupit a přeběhnout na jiný spoj a kde se bude mačkat a zažívat nepříjemné pocity spousta lidí. Montované zábradlí celou situaci ještě zhorší. Vzniká tak další nepřátelský prostor pro lidi,“ kritizuje opoziční brněnská zastupitelka Jasna Flamiková (Zelení).

Rozhořčený je i autor architektonického návrhu Ondřej Chybík z architektonického studia Chybík + Krištof. „Výsledek je tragédie. Zábradlí tam jednoznačně nemá být. Nevím, proč to jinde jde a tady ne. Snažím se se všemi dotčenými stranami vést intenzivní dialog, ale nikdo nás neposlouchá,“ reagoval Chybík.

Sám doufá, že veřejná diskuse pomůže k tomu, aby se odstranila aspoň část zábradlí. „To znamená, že by nebylo kontinuální, ale byly by v něm mezery, kterými by se dalo přecházet. Celý prostor jsme navrhli jako maximálně transparentní, aby se lidé mohli pohybovat všemi možnými směry a dopravní uzel sloužil bez bariér,“ vysvětlil Chybík s tím, že jejich studio není zpracovatelem projektové dokumentace.

Cestující lamentují, že se na místě ani nevytočí s kočárkem. „Stačilo by se inspirovat v Rotterdamu, kde je u hlavního nádraží podobný souběh pruhů tramvají a silničních pruhů, MHD tam jezdí krokem a nenapadlo je dávat tam ty odporné trubky,“ okomentovala na Facebooku Marika Pečená.

„A ještě by tam mohla stát hlídka a pokutovat ty, kteří to nebudou obcházet, ale přeskakovat nebo podlézat, takže si na sebe celý projekt vydělá a všichni budou spokojení,“ zavtipkoval další z cestujících.

Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) je možnost, že se zábradlí skutečně přeruší dvěma průchody. „Jednali jsme se zástupcem Drážního úřadu, který prozatím ústně připustil možnost, že tolik diskutované zábradlí u tramvajové zastávky může být přerušeno dvěma několikametrovými průchody. Pokud to povolí stavební úřad, nic nebrání tomu, aby se část zábradlí demontovala a plocha dodláždila,“ připustila primátorka po vlně kritiky. Ke změně by podle ní mohlo dojít v nejbližších dnech.

Zatímco na Mendlově náměstí se zábradlí instaluje, u nástupišť na tramvajových zastávkách před hlavním nádražím je v plánu ho odstranit. Aspoň prozatím.

„Je to opět o jednání s příslušnými úřady. Vždy je potřeba mít na paměti, že úřady jednají zejména s ohledem na bezpečnost. Jak to dopadne u přednádraží, v tuto chvíli neumím stoprocentně říct. I tady na Mendlově náměstí vidíte, že byla schválena nějaká varianta a nyní je tam určitý prostor pro kompromis, který se ze začátku zdál, že není možný,“ podotkla Vaňková.