„Má to naprostý genius loci. Odehrávalo se tady totiž, co bylo za komunistů zakázané,“ neskrývá producent Robert Banovský nadšení nad tím, jaké místo se mu po letech marného hledání nakonec naskytlo.
„Vůbec jsem o tom prostoru, jaký tady je, nevěděl,“ doplnil s tím, že jde o naprosto neuvěřitelný příběh, kdy v celém Brně prošli snad sto různých míst.
Esenbáci v tomto místě za minulého režimu rozháněli máničky a další „živly“. Park za pavilonem Anthropos, „na Střeláku“, jak se prostoru říkalo, byl zasvěcený undergroundu. „To je nejlepší místo na světě,“ prohlásil Banovský.
Když majitelka části dnes nevyužitých budov zjistila, že Melodka může zavřít, ozvala se producentovi. „A domluvili jsme se na všem,“ doplnil s tím, že zhruba do týdne chtějí podepisovat nájemní smlouvu.
Jak dále přiblížil, otec současné majitelky v místě dříve provozoval hospodu a pořádal různé akce v 90. letech a na počátku tohoto století. „Na to by chtěla navázat,“ poznamenal. Sama majitelka nechtěla svoje rozhodnutí komentovat.
Podle Banovského se chystají upravit někdejší hospodu pro potřeby klubu. Vyjde na nějaké stovky tisíc, konkrétnější zatím být nemůže. „Musíme tam udělat pódium nebo bar,“ vylíčil. Dodal, že tam budou nejen vnitřní, ale i venkovní akce. Nejpozději chce otevřít v březnu.
V lokalitě se před pár lety konaly i tři ročníky legendárního undergroundového festivalu TrutnOFF, doplněného v názvu pro tuto příležitost na BrnoON. Pro rok 2023 mu už ale Brno nedalo příspěvek, a tak se pořadatelé rozhodli odejít jinam.