Zatímco v kavárně v centru města oznamovali Piráti, Žít Brno, Fakt Brno, Idealisté a hnutí Gen společnou kandidaturu jakožto platformu liberálních stran, opoziční brněnský zastupitel Matěj Hollan vzápětí na sociálních sítích oznámil svůj odchod z politiky. Na příštím zasedání zastupitelů hodlá rezignovat.
„Co je pro mě nepřekousnutelné, že s ODS za zády jde nyní do předvolebního holportu partaj, se kterou jsem spojil svou tvář a v letech 2014 až 18 jsme dali možnost Brnu se nadechnout. S něčím takovým odmítám být spojován,“ uvedl Hollan, který byl ve zmiňovaném volebním období náměstkem na brněnském magistrátu.
Podle něj je v pozadí nové platformy právě ODS, na jejíž kritice společně s tehdejší ČSSD Žít Brno vzniklo. Za problematické považuje Hollan hnutí Fakt Brno, za kterým stojí Marek Šoška a David Pokorný. Ti v roce 2018 ještě jako zástupci Svobodných kandidovali společně s ODS a Pokorný pak s ODS seděl ve stejném politickém klubu v zastupitelstvu. O čtyři roky později už kandidovali s vlastním sdružením Fakt Brno.
Uskupení Fakt Brno těžilo z vazeb na ODS, stáhlo hlasy liberální konkurence
Hollan toto hnutí označuje za dílo současného náměstka primátorky Roberta Kerndla (ODS), které mělo v posledních komunálních volbách ubrat hlasy jiným liberálním stranám. Piráti prý na spojenectví s Fakt Brno kývli hlavně s příslibem budoucích politicích trafik.
„Žít Brno tímto aktem skočilo do propasti hanby a já u toho odmítám nadále svítit a jít do volebního roku s tím, že jsem jejich jediný viditelný představitel,“ poznamenal Hollan s tím, že v brněnské politice zcela končí.
Zelení se zatím do nové formace nehrnou
Lídr brněnských Pirátů a celé platformy liberálních stran Adam Zemek říká, že je třeba se dívat do budoucnosti, a ne do minulosti.
Současný předseda Žít Brno Petr Kalousek se pak snaží Hollanovu kritiku mírnit s tím, že jde jen o memorandum, nikoli závaznou spolupráci. „Máme za sebou teprve několik málo jednání s některými ze subjektů, konkrétně s Piráty, a nějaké další předběžné telefonické kontakty. Všechno je věcí dalších týdnů a měsíců,“ poznamenal.
Některé věci už bych dělal jinak, říká Hollan. V politice končit nehodlá
Konkrétně k Hollanově kritice, která směrem k Fakt Brno zaznívá dlouhodobě, se však nevyjádřil. Řekl jen, že po jeho rezignaci za něj v brněnském zastupitelstvu usedne náhradník, kterým je předseda brněnských Zelených Matouš Vencálek.
Právě Zelení v roce 2022 společně kandidovali se Žít Brno. Dnes však u podpisu memoranda chyběli. „Jednali jsme spolu, nicméně je otázka, jestli budou chtít být někteří členové (Zelených) tak aktivističtí, nebo uvažovat jinak,“ sdělil Zemek.
Vencálek jeho slovům nerozumí. „Jsme v Brně etablovaná politická strana se třemi starostkami,“ zmínil. Podle něj Zelení jednali o možné spolupráci, jenže zmíněné Fakt Brno je pro ně velmi problematickým uskupením.
Proti extremistům
Strany, které v úterý uzavřely „partnerství pro moderní Brno“, se primárně vymezují vůči extremistům, což dávají do souvislosti s celostátní politikou. Na brněnské úrovni se Zemkovi nelíbí, že předsednictví kontrolního výboru připadlo hnutí SPD, které označuje za extremistické.
„Národní fronta“ může v Brně vládnout spoustu let, říká opozičník Hollan
Proti současnému vedení města ve složení ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, STAN a SOCDEM se nová platforma nevymezuje a dokáže si představit spolupráci s jakoukoliv z těchto stran, tedy včetně ANO.
Ostatně Piráti mohli být součástí dnešní široké koalice, nakonec z ní ale na poslední chvíli cukli.