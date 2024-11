„Národní fronta“ může v Brně vládnout spoustu let, říká opozičník Hollan

Například s ministrem spravedlnosti a zároveň šéfem jihomoravské ODS Pavlem Blažkem, s nímž řeší mimo jiné téma trestů za pěstování konopí, tak zabrousí při jednání i do brněnských témat.

Mluvil s ním třeba o tom, jak vnímá vyostřené vztahy primátorky a Blažkovy stranické kolegyně Markéty Vaňkové s ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glaserem. „Říkal mi, že to není dobrý a že s ní o tom zkusí promluvit,“ přibližuje Hollan, někdejší náměstek primátora pro kulturu.

Ptal jste se Blažka i na to, co si myslí o tom, že v Brně vládnou skoro všechny strany spolu?

Neptal, já se ta témata snažím obecně dost oddělovat, protože on na magistrátu nesedí. Ano, je jasné, že spolu mluví, ale výkonnou moc tady mají jiní.

Vy rozdělení moci na magistrátu mezi takřka všechny strany nazýváte brněnskou národní frontou po vzoru jednotné kandidátky za komunistického režimu. Není to ale prostě tak, že si politici rozuměli, a tak do toho šli společně? Co je na tom špatně?

Primátorka to nejlépe vystihla v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz, kde řekla, že se díky tomu nepotřebuje bavit s opozicí a že není potřeba vést diskuze, protože se všichni na všem domluví. Je to samozřejmě naprosto legitimní postup. Kdyby bylo Brno malá vesnice, je to normální, protože tam často všichni vládnou dohromady. Ale Brno je velký celek, hospodaří s více penězi než kraje. Politika má mít dynamiku, protože pak se mohou v politické soutěži utkávat nějaké názory. Je to základ naší zastupitelské demokracie, kdy střídání u moci ta jednotlivá směřování vyvažuje.

Tím, že není město řízené humpoláckým stylem jako za Onderky, nevzniká přirozená revolta. Matěj Hollan

Primátorka tvrdí, že vše dělají ve prospěch občanů Brna.

Vždycky všechny strany dělají vše ve prospěch občanů.

Opoziční zastupitel Brna Matěj Hollan za hnutí Žít Brno. (listopad 2024)

Koncept široké koalice plánoval už exprimátor za ANO Petr Vokřál v roce 2018, než ho občanští demokraté s dalšími stranami obešli a on skončil v opozici. Vokřála, jemuž jste dělal náměstka, byste za takovou sestavu taky kritizoval, kdyby ji dotáhl do zdárného konce?

Ano. Podle mě je tento přístup pro město velmi zničující, znamená spíš stagnaci než pověstný klid na práci. To totiž není klid na práci, ale předpoklad pro to, aby se toho nemuselo dělat tolik.

Někteří v současné podobě vedení města mohou vidět paralelu s obdobím 2010 až 2014, kdy Brnu vládla velká koalice sociálních demokratů v čele s primátorem Romanem Onderkou a ODS. Tehdy taky mohlo být uspořádání buď pravostředové, nebo levostředové, ale vzniklo toto nečekané spojení. V čem je to podobné, nebo naopak jiné?

Tenkrát byla sice taky velká koalice, ale ne tím, že by měla 90 procent zastupitelstva jako dnes. Tam se spojili jen dva úhlavní soupeři a opozice nebyla tak slabá. Nyní, aby se spojení ODS a ANO zakrylo, je tam fíkový list v podobě lidovců, hnutí STAN a SOCDEM.

Vy jste nabídku do široké koalice nedostali, protože jste brojili proti výstavbě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, který je velkou prioritou ODS...

Nešli bychom tam ani kvůli ANO.

Ale vždyť jste sami v letech 2014 až 2018 jako Žít Brno stáli v čele města s hnutím ANO bok po boku.

Ale to byla jiná doba. Petr Vokřál stejně jako bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebo exprimátor Ostravy Tomáš Macura byli dost nezávislí na Andreji Babišovi, což o lidech, kteří dnes na magistrátu za ANO sedí, říct nemohu. Tím, jak se ANO na celostátní úrovni profiluje do konzervativně-populistické strany, která adoruje maďarského premiéra Viktora Orbána, mi to nepřijde srovnatelné s rokem 2014, kdy se ANO ještě hledalo. Tehdy tam byly osobnosti jako Pavel Telička, Jiří Zlatuška, Věra Jourová nebo právě Petr Vokřál.

Není ale teď vaše opoziční práce jen házením hrachu na zeď, když vlastně nic nezmůžete?

I s malým mandátem máme právo se na různé věci ptát, kritizovat je nebo vysvětlovat. Naposledy jsme například zvedli téma protipovodňových opatření a budeme je zvedat i nadále, protože přípravy jsou pomalé a nejsou žádnou politickou prioritou. Koalice sice vždycky řekne, že dělá všechno, co může, ale tím, že se budeme ptát a budeme na to upozorňovat znovu a znovu, tak se to rozhýbe, protože se na to začnete ptát třeba i vy jako média. Když se o těch tématech píše, tak si to oni taky následně čtou a vyhodnocují.

Proč jste ale o protipovodňových opatřeních začali mluvit až teď po zářijových velkých deštích a ničivých záplavách na severní Moravě a ve Slezsku? Za dva roky, co sedíte v opozici, jsem od vás žádnou takovou kritiku jako nyní neslyšel.

Říkali jsme, že se vše zastavuje kvůli hokejové hale. Nejsem si jistý, jestli jsme vytahovali právě protipovodňová opatření, je dost možné, že ne, ale ono by se to ani nechytlo. Zpětně viděno nás to mělo napadnout dříve a měli jsme se na to podívat, ale nenapadlo by mě, že v tom nebudou dělat vůbec nic. Nechci z toho dělat skandál a hysterii, ale třeba za deset let může přijít velká voda znovu a ta už může Brno skutečně zatopit. I pro mě je to budíček na tento problém upozorňovat a tím vládnoucí politiky dokopat k tomu, aby něco dělali. Přitom to ani není téma kulturně-politických střetů, pravice, levice, progresivní nebo liberální ideologie, ale je to o tom, jestli se Brno zatopí, nebo ne.

Zmíněnou arénu hodně kritizujete, nicméně s tímto projektem šla ODS do voleb a vyhrála. Voliči ji tedy asi chtějí.

Dokonce věřím, že ji většina voličů skutečně chtěla. Kritizuji ale to, že její provoz bude prodělávat. O tom jsem přesvědčený, a dokonce si myslím, že více než koncertní sál, jak naopak tvrdila ve vašem rozhovoru primátorka. Studoval jsem management v kultuře, jsem hudební vědec, a když jsem se díval na ekonomické modely, ta uvedená čísla nedávala žádný smysl. Z odborného pohledu byla ekonomika naprosto vylhaná, a to jen proto, aby magistrát dostal svolení Evropské komise, že se na tuto stavbu může dát tak vysoká suma z veřejných peněz. Třeba se ale mýlím.

Je naopak něco, za co byste současné vedení Brna pochválil?

Brno má velký dluh vůči Leoši Janáčkovi. Je to snad jediný skladatel světového významu, který nemá své muzeum, ale jen velmi malý památník. Dlouhou dobu se všichni snažili domluvit s brněnským biskupstvím, aby město získalo do svých rukou Chleborádovu vilu s Janáčkovým památníkem, kde je také skladatelův archiv zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Toto se zdá, že primátorka za pár měsíců dotáhla. A také jsem rád, že se do Brna vrací Velká cena, i když na tom vedoucí politici Brna nenesou přímou zásluhu.

Na kritice vedení města v čele s již zmíněným Onderkou vyrostlo vaše hnutí Žít Brno, které před deseti lety raketově vyletělo do vrcholné brněnské politiky. Z čeho pramenil takový úspěch? Dnes se zdá, že tento proud skomírá.

Byla to nová vlna v politice, která se snažila věci uchopit kreativně a prostřednictvím satiry. Zároveň byl Roman Onderka úžasný terč, protože jeho veřejný obraz byl hodně křupanský. Satiře se neuměl bránit a pomáhal ji s kolegy vyrábět. Současné vedení v čele s Markétou Vaňkovou postupuje víc profesionálně, z něj se nedá udělat takový fackovací panák.

Proto tady není něco podobného jako tehdy?

Přesně tak. A ani by to nešlo udělat, protože se současní vrcholní politici schovávají, nemluví, nevyprovokujete je. Ani tady nevidím nikoho nového, kdo by tímto způsobem chtěl vstupovat do komunální politiky.

Není to prostě tím, že jsou lidé spokojeni?

Je pravda, že Brno se za těch deset dvanáct let posunulo, dobře se tady žije, je tady co dělat. A tím, že není město řízené takovým humpoláckým stylem jako za Onderky, nevzniká přirozená revolta. Kdyby hokejovou halu na výstavišti stavěl on, jsem přesvědčený, že protesty budou daleko větší. Faktem ale je, že žádná občanská revolta – až na malé výjimky jako protest proti lanovce z výstaviště ke kampusu – tady neprobíhá. Na této kritice je ovšem vidět, že když lidé s některými věcmi nesouhlasí, mohou je skutečně zastavit.

Opoziční zastupitel Brna Matěj Hollan za hnutí Žít Brno. (listopad 2024)

A co Žít Brno? Existuje ještě vůbec?

Ano, má svého předsedu, ale netvoří nějakou obsahovou politiku. Moje generace čtyřicátníků, která vedla různé boje počínaje protestem proti podzemním garážím na Zelném trhu, tažením proti hazardu a dalším věcem, se jistým způsobem vyčerpala a zatím není nová, která by si to nějak odpracovala. Uvidíme, co přinesou volby 2026, ale zatím to na nějakou takovou novou iniciativu z řad dnešních dvacátníků a třicátníků nevypadá. Pokud navíc budou vládnoucí politici udržovat brněnskou národní frontu, těžko ji půjde rozstřelit. Takto mohou vládnout klidně několik volebních období.

V kampani před volbami v roce 2014 využilo hnutí Žít Brno duhová kola. Městská firma je z ulic odstraňovala: