V Brně na „žluťáku“ bojují s nádory už 90 let, za rok se otevře ústav i v Praze

Nedostatek parkovacích míst v okolí brněnského ústavu je to, co zaměstnance, pacienty a návštěvníky hospitalizovaných velice trápí. Tento problém ostatně dopadá i na obyvatele Žlutého kopce. Nevyřeší ho však ani parkovací místa vzniklá v nových budovách Centra onkologické prevence a Centra inovativní a podpůrné péče. Dlouhodobě se proto plánuje parkovací dům který by měl vyrůst v těsném sousedství ústavu. „V roce 2023 jsme zahájili přípravu projektové dokumentace a věříme, že výstavba začne nejpozději v roce 2026,“ míní šéf ústavu Marek Svoboda.