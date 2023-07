Na opravu lustru Mahenova divadla se složili diváci, vybrali přes 300 tisíc

Od stropu dolů k zemi jde kvůli údržbě každých pět let, letos ovšem podstoupí nahrazení běžných žárovek úspornými LED svítidly.

Na rekonstrukci kolosu, vážícího 750 kilogramů, se podílí milovníci divadel. Více než stovka dárců prostřednictvím projektu Buď Edison vybralo 326 tisíc korun. Za čtvrt milionu korun projde modernizací nejen centrální lustr, zbytek pomůže opravit další čtyři lustry divadla nad schodištěm ve foyer a v Křišťálovém sálu. Kvůli nim bude sbírka pokračovat.

„Centrální lustr máme od roku 1973, vyrobili ho skláři z Kamenického Šenova. Je na něm 210 žárovek, které budeme vyměňovat za ledkové. Vyjmuté objímky dáme dárcům, kteří přispěli,“ řekl Vlastimil Fabišík, vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Od stropu dolů k zemi jde lustr kvůli údržbě každých pět let.

Na rozdíl od centrálního jsou ty zbývající původní a pamatují dobu otevření divadla v roce 1882. Jsou pod památkovou ochranou a administrativní proces při jejich opravě je mnohem náročnější. Rekonstrukce mají podstoupit během příštích prázdnin.

„Pracujeme na etapy. Naráz bychom všechno o prázdninách neměli šanci stihnout,“ upozornil Fabišík.

V brněnském Mahenově divadle probíhá prázdninová rekonstrukce, opravují se i nátěry a zlacení předprsní lóží a balkonů.

Zpět do výšky pětadvaceti metrů pod strop divadla vytáhnou řemeslníci čtyři metry vysoký centrální lustr do konce srpna, kdy se začíná zkoušet na novou sezonu. Do té doby bude hotová také výměna části pódia a obnova předprsí před lóžemi. Na ní pracují specialisté z Břeclavi, zabývající se podobnými revitalizacemi i na zámcích nebo v kostelích.

„Nedávno jsme pracovali na zámku v Uherčicích na Znojemsku. Je to piplačka, ale pěkná práce,“ popsal jeden z nich.

Předprsí dostávají napřed nový nátěr barvou, schválenou památkáři. Pak přichází na řadu zlacení.

Celkové náklady na letošní fázi rekonstrukce včetně venkovní fasády překračují deset milionů korun.

Nejnáročnější je podle Fabišíka výměna podlahy na pódiu za zhruba tři miliony. „Musíme při ní nechat vyschnout dřevo. Pracuje na tom firma, která se stará o divadelní technologie,“ podotkl Fabišík.