Lupič s kořistí utíkal s kuklou na hlavě, narazil na policistu v civilu

11:36

Jako do bankomatu si chodil pro peníze do samoobsluhy šestadvacetiletý lupič na Brněnsku. V ruce měl nůž a zamířil vždy k pokladně, odkud ukradl hotovost, a to nejen jednou. Dnes už sedí ve vazbě.