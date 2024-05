Zlatý hrdina Dostál má doma sochu, místní do jeho dresu oblékli Napoleona

Nápad obléct slavného vojevůdce jako hokejového brankáře vznikl spontánně hned v neděli večer po vítězném finále, v němž Lukáš Dostál vychytal čisté konto a národní tým porazil Švýcarsko 2:0. Mezi zhruba šedesátkou místních, kteří se sešli v bedřichovickém kulturním domě, aby společně finále sledovali, se plán zrodil během pár minut.

Nutné byly dvě věci: sehnat v obci brankářskou výstroj, což se ukázalo, jako hračka, a zajistit si souhlas majitele Napoleonovy sochy, jímž je lokální patriot, mecenáš a amatérský sochař Miloš Vránek ze sousedního Podolí. Ani to nebyl problém.

„Postupně jsme sehnali dres, helmu, šálu, vlajky a hokejku, která je přímo Lukáše Dostála. Věnoval ji jednomu z místních,“ popsal jeden z iniciátorů akce Jan Jež z Bedřichovic.

Napoleona v pondělí oblékala zhruba desítka nadšenců, většinou z řad dobrovolných hasičů, kteří zařizovali i zmíněné promítání víkendových zápasů ze světového šampionátu. Do oblouku kruhového objezdu, v jehož středu Napoleonova/Dostálova socha stojí, pak ještě velkým písmem napsali MISTR DOSTY 1 s přezdívkou a číslem dresu, který jejich kamarád nosí.

„Nyní je na soše jen dres a šála, ostatní věci byly jen na fotku a poté jsme je vrátili majitelům,“ doplnil Ježův bratr Michal.

Třiadvacetiletého rodáka si v Bedřichovicích považují. Hromadně se místní sešli u obrazovek už během soboty, kdy reprezentace hrála v Praze v semifinále proti Švédsku.

„Měli jsme u nás totiž hody a z důvodu nepříznivého počasí byl přerušen průvod po obci. Atmosféra byla úžasná při obou promítáních. Po vítězném semifinále dokonce zahrála dechová hudba Dambořanka státní hymnu,“ líčil Michal Jež.

Sláva jako při návštěvě prezidenta

Přiznal, že Dostálovy výkony ho sice nadchly, ale nepřekvapily. „Velký talent měl odmalička. Hráli jsme spolu vždy v létě jako malí kluci fotbálek na místním antukovém hřišti a i tam ho to táhlo do branky. Pamatuji si, že i přesto, že je o dva roky mladší než já, jsem měl tehdy problém mu dát branku. Věkový rozdíl dělá u dětí hodně, ale on ho dokázal vymazat svým talentem,“ zavzpomínal Jež.

Bedřichovice jsou nyní podle jeho slov „vzhůru nohama“ a hokej je hlavním tématem většiny hovorů. I silnice, vedoucí k domu rodiny Dostálových, je vyzdobena jménem vynikajícího gólmana.

„Určitou publicitu jsme zažili již během projektů umělkyně Kateřiny Šedé s názvem Bedřichovice nad Temží, ale tohle je úplně něco jiného. Uvidíme, pokud si na nás najde ve svém nabitém programu Lukáš čas a přijede nás navštívit. Moc se na něj těšíme a jsme na něj pyšní. S ostatními si dělám srandu, že pokud se to povede a přijede, tak že takovou slávu naposledy Bedřichovice zažily, když tudy v roce 1947 projížděl prezident Edvard Beneš,“ nadhodil Michal Jež.

Podle starostky Šlapanic Michaely Trněné (Čisté Šlapanice) se místní snaží o to, aby na tento víkend připravili setkání obyvatel s Dostálem. „Aby se s ním lidé mohli potkat a poděkovat mu za úspěšnou reprezentaci,“ řekla.