Rodina i fotbalisté se loučí se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Do smuteční síně na Ústřední hřbitov dorazily brněnské legendy, jako je Karel Kroupa a Josef Hron, držitelé jediného brněnského titulu z roku 1978.
„Byl to můj šéf a později i kamarád. Poprvé jsem pod ním v dresu FC Boby Brno hrál za Lužánkami,“ vzpomínal na Hrstku přímo u smuteční síně také další z příchozích Petr Švancara, který na tamním stadionu před deseti lety uspořádal i svou rozlučku s kariérou. „Tím, co vybudoval, vstoupil do historie Brna. Je to velká legenda Brna,“ doplnil.
V 90. letech Hrstka rozdmýchal kolem klubu velké nadšení napříč jižní Moravou. Zbrojovka, tedy pojmenovaná Boby podle Hrstkovy přezdívky, hrála evropské poháry a lákala na stadion desítky tisíc fanoušků.
POSLEDNÍ ROZHOVOR Lubomíra Hrstky: Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria
Tehdejším diváckým návštěvám na dnes zchátralém stadionu za Lužánkami se v Česku dodnes nikdo nepřiblížil, mezi nimi svítí rekord 44 120 diváků z října 1996.
„Přišel za mnou dobrý kamarád Karel Kroupa, který v klubu působil, jestli bych mu s fotbalem nepomohl. Tak jsem na to kývl. Měl jsem hodně zkušeností, věděl jsem, že sport je můj život a že mu rozumím,“ vzpomínal Hrstka před třemi lety ve vzácném rozhovoru pro iDNES.cz, jak se k fotbalu nachomýtl. Sám se totiž věnoval hlavně hokeji.
„Přimluvil jsem se u trenéra, ať jej zkusí. Ukázalo se že byl i na ledě velmi ctižádostivý a dokázal si vybudovat respekt,“ popsal jej další ze smutečních hostů a někdejší hráč brněnské Komety Richard Farda.
V sousedství stadion za Lužánkami vybudoval Bobycentrum, které se po otevření v roce 1993 stalo jeho životním dílem i prokletím. Dluhy z výstavby megalomanského centra s hotelem, hernami, velkým sálem pro koncerty, restauracemi či garážemi totiž položily Hrstkovy firmy a jejich šéfa dostaly do vězení. Fotbalový klub pak skončil v konkurzu.