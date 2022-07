U lomu v Moravském krasu zrušili těžební právo, stal se přírodní památkou

„Tím, že došlo ke zrušení dobývacího prostoru, a nehrozilo tak jeho další rozšiřování do okolních lesů, mohl být lom vyhlášen přírodní památkou s omezeným vstupem,“ uvedl ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška.

Klub českých turistů tak nyní ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, na jejíchž pozemcích se lom nachází, připravuje úpravu turistického značení. „Počítá se i s odbočkou do samotného lomu. Navíc se vyhneme stávajícímu úseku asi půl kilometru zelené turistické trasy po silnici. Po nově přeložené zelené trase povede i naučná stezka Rudické doly,“ oznamuje předseda rady značení Pavel Přílepek.

Cesta napříč zatopenou pískovnou turistům poodhalí přírodní zajímavosti. Podle Lubomíra Dobrovolného z Mendelovy univerzity by vše mělo být hotové zhruba do dvou měsíců. „Nyní je v lomu naučná stezka vyznačená provizorně a všude okolo lomu varovné cedule. Lidé by se aktuálně měli řídit těmito cedulemi a v rámci vlastní bezpečnosti se pohybovat pouze po stezce,“ upozorňuje Dobrovolný.

Prostor bývalé těžební jámy je oblíbený zejména kvůli malým jezírkům, kam se někteří turisté chodí koupat, a vizuálně atraktivním pestrobarevným stěnám a svahům okolo.

CHKO Moravský kras, pod níž nová přírodní památka spadá, vyzdvihuje důležitost lomu z hlediska živé přírody i geologie. Vyhlášení přírodní památkou má podle ochránců pomoci udržet atraktivní fenomén pro další generace.