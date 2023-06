Nové komediální představení vzpomene brněnskou návštěvu jedenáctiletého Mozarta

Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně. Tak se jmenuje novinka Městského divadla Brno (MdB) napsaná pro Biskupský dvůr, která se stejně jako předchozí hry autorského tria Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán řídí mottem: Co není potvrzeno historií, dá se vyvrátit.

„V názvu slyšíte čtyři významná slova pro naše město: krokodýl, Svratka, Mozart a Brno. A spojení Mozarta a krokodýla je pikantní,“ uvádí tahák nastupující letní scény, který diváci poprvé spatří 3. června, ředitel divadla Stanislav Moša.

Představení Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně nabídne divákům hudebně komediální show. Rozehraje ji již počtrnácté v prostoru Biskupského dvora, kde má Městské divadlo Brno svoji letní scénu. Na snímku zleva Dušan Vitázek a Barbora Slaninová.

Podle tvůrců jde o činoherní komedii, v níž hraje hlavní roli hudba. I proto bude poprvé na Biskupském dvoře hrát větší orchestr s 24 členy místo osmi. Mozarta hra ukáže ve třech časových rovinách a ztvární ho tři herci: Marco Salvadori, Libor Matouš a Kryštof Helbich v alternaci s Matyášem Mičulkou. „Mozartův příběh je známý, my jsme se zaměřili na tři momenty: jeho brněnskou návštěvu v jedenácti letech na přelomu let 1767 a 1768, pražskou premiéru Dona Giovanniho a návštěvu tajemného muže, který za ním přišel před smrtí, aby napsal rekviem,“ přibližuje dramaturg Šotkovský.

Celkem se v kulisách pod Petrovem odehraje 29 inscenací MdB a diváci se mohou těšit na Světáky, Noc na Karlštejně, pohádku O statečném kováři nebo Cyrana z Bergeracu. Romantické prostředí Biskupského dvora využije také Národní divadlo Brno, a to už tradičně pro balet Romeo a Julie ve dnech od 13. do 17. července.

„Bolek“ tentokrát jen v Brně

K už tradičním místům, která v létě ožívají kulturním programem, patří také amfiteátr za koupalištěm na Kraví hoře. Divadlo Bolka Polívky zde bude hrát od 16. června do 31. července, program zahrnuje novinky i osvědčené repertoárové hity z domácí scény. Poprvé se pod širým nebem představí například Fichtl, v němž se Pavel Liška a Michal Isteník vracejí do doby, „kdy život běžel na jeden válec“, nebyl internet, ale zato všude zněla Internacionála. „Letní scéna uvede i další letošní novinku v našem repertoáru, a to DADA Revue, autorskou inscenaci performera Pavola Seriše, balancující na hranici divadla a stand-up komedie,“ láká mluvčí divadla Michal Adamík.

Chybět nebudou ani další tituly: DNA, Šašek a syn, Šest tanečních hodin, Proslov, S láskou Mary nebo Rebelky. Divadelní léto na Kraví hoře osvěží i spřátelené soubory jako Studio DVA divadlo, Divadlo Kalich, Divadlo Na Jezerce či Divadlo Palace. A po několik letních večerů bude amfiteátr patřit i hudbě s koncerty Vlasty Redla, Ondřeje Rumla či Anety Langerové.

Zatímco v Brně je program nabitý, smůlu mají diváci ve Slavkově a Mikulově, kde Divadlo Bolka Polívky v minulých letech hrálo. „Z provozních důvodů jsme se letos rozhodli hrát pouze v Brně. Ve Slavkově a Mikulově však hrajeme rádi a v budoucnu se tam určitě vrátíme,“ oznamuje Adamík.

Festival Provázek.open, který potrvá do 24. června, už odstartovala premiéra inscenace Hrdinky. Do Divadla Husa na provázku se během něj na brněnská prkna vrátí v roli hudebníka herec Vladimír Javorský, představí se nejmladší generace současných básníků a básnířek i tance z celého světa, které se budou moci návštěvníci naučit během pěti tančíren pod širým nebem.

„Srdce milovníků hudby rozbuší koncerty všech žánrů od vycházejících hvězd alternativní scény přes krále brněnského ambientu Toma Holiče a postapokalyptické Jenny and The Machine Elves až po herce Vladimíra Javorského, kterého jsme pozvali, aby představil své debutové album,“ zve umělecký šéf Provázku Martin Sládeček.

Sezonu 24. června zakončí celodenní událost, která začne kuchařskou show Mistršéf Terezy Volánkové a Dalibora Buše a vyvrcholí výstupem brněnského dua Tyjsity.

Lehčí žánry klasické hudby

Speciální program chystá na léto i brněnská filharmonie. „Letním festivalem na Špilberku se snažíme svět klasické hudby ukázat také těm, kteří ho příliš neznají. I s ohledem na to volíme lehčí žánry a cross-over projekty,“ hlásí mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.

Na programu bude symfonický doprovod Belmondových filmů, hudba k počítačové hře Kingdom Come, výběr populárních „nočních árií“ s mladou sopranistkou Veronikou Rovnou či vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, kteří se spojí s Adamem Plachetkou v projektu Nebe na zemi, jenž zahrnuje písně Voskovce a Wericha.

Od 17. července bude nádvoří Špilberku patřit divadelním Letním shakespearovským slavnostem s letošní novinkou Jak se vám líbí. Repertoár obsahuje i osvědčené tituly jako Veselé paničky windsorské, Hamlet nebo Sen noci svatojánské.

Na Špilberku vystoupí také operní soubor Národního divadla Brno, ale zatímco loni šlo o čtyři představení zde a dvě v Mikulově, tentokrát se chystá jen jedno před prázdninami, a to Carmen 29. června.