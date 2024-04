Po Thajsku také na Mauricius. Brněnské letiště nabídne v zimě novou exotiku

První let na Mauricius s krátkým mezipřistáním v Miláně je v zimní sezoně naplánovaný na 6. listopadu. Do Thajska, které se loni stalo historicky prvním dálkovým letem z Brna do exotické destinace, se začne létat od konce října.

Loňský rok byl na brněnském letišti podle produktového ředitele Čedoku Miroslava Kubáče úspěšný, což očekává i letos. „Předloni jsme vypravili z Brna zhruba 60 tisíc klientů, minulý rok dvojnásobek a letos plánujeme odbavit 160 tisíc klientů,“ upřesnil Kubáč. Obsazenost letadel byla v poslední zimní sezoně 97,5 procent, přičemž kapacita činila 355 míst.

Mezi nejoblíbenější destinace podle Kubáče patří turecká Antalya. „V letní sezoně vypravíme do Turecka šest letadel týdně. Pět jich bude směřovat do Antalye a jedno do Dalamánu. Novinkou je egyptské letovisko Marsa Matrouh,“ uvedl. V létě se cestující mohou podívat do Středomoří, Španělska nebo na portugalskou Madeiru.

Čedok dohromady připravil na letní sezonu víc než dvacítku charterových spojení z Brna. „Přestože jsme navýšili kapacitu, jsou předprodeje zhruba o 30 procent na odletech z Brna vyšší v porovnání s loňským rokem,“ řekl Kubáč. Dohromady tak budou mít cestující v létě na výběr celkem z 33 destinací včetně pravidelných linek do Bergama a Londýna.

I vzhledem k předchozím rušným sezonám se letiště snaží připravit na očekávaný nápor cestujících. „Rozšiřujeme plochu pro odbavení letadel na ploše. Kapacita se od června zvedne z pěti na sedm. Zároveň se snažíme připravit lepší systém parkování a rozšiřujeme parkoviště, aby mělo tři tisíce míst,“ přiblížil vedoucí úseku Přepravní provoz Radek Lang.

Zimní odlety do Thajska či na Mauricius nepodniká Čedok jen z Brna, ale nově i z Ostravy. Tam na letní sezonu naplánoval spojení do víc než sedmnácti destinací. Zájemci se mohou z ostravského letiště podívat na Krétu či do Tuniska. „Snažíme se mířit do regionů, aby lidé nemuseli cestovat do Prahy. Zároveň tím ale neztrácíme cestující v Praze, i tam je jich více,“ objasnil Kubáč.

Předprodej zájezdů na zimní sezonu spustí cestovní kancelář ještě v dubnu. „Zájezdy na Mauricius budou startovat v předprodeji od 45 tisíc s all inclusive, do Thajska potom od 35 tisíc na osobu. Ceny dovolených záleží na výběru hotelu, typu stravování a termínu,“ upřesnila tisková mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Zimní sezona skončí na přelomu března a dubna příštího roku.