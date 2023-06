Z Brna se bude v zimě nově létat do Thajska, lidé musí koupit celý zájezd

Ceny poznávacích i pobytových zájezdů do hotelů na Phuketu a okolních ostrovech začínají na 31 tisících korun, jejich prodej se spouští už tento týden. Noční lety, které potrvají jedenáct hodin, se začnou vypravovat z Tuřan 19. prosince, a to každý týden až do 2. dubna. Do letadla se dostanou jen ti, kteří si koupí celý zájezd.

„Přímé lety do exotiky se staly naší vlajkovou lodí, lákají k Čedoku další klienty, kteří objevují nové destinace, a šetří čas na cestách. Chceme ukázat, že regionální letiště se mohou rozvíjet, chceme na trhu neustále zavádět něco nového a představovat trendy. Je tedy na čase, aby pohodlí Dreamlineru poznali zájemci z celé spádové oblasti brněnského letiště, ať už z Moravy, tak i sousedního Slovenska,“ prohlásil generální ředitel Čedoku v Brně Stanislav Zeman.

Italská společnost Neos bude na lety nasazovat letadlo Boeing 787 Dreamliner Dreamliner s kapacitou až 359 cestujících s možností ekonomické a business light třídy, která je za příplatek 20 tisíc korun. Vyšší třída nabízí pohodlnější a částečně polohovatelná sedadla, rozšířený catering, možnost využít salonek na brněnském letišti zdarma a zabalit si zavazadlo do 30 kilogramů.

Klienti s nižší třídou si mohou odbavit kufr s hmotností do 23 kilogramů. Všechna místa v letadle jsou vybavena dotykovými obrazovkami s palubním zábavním systémem a rodiče mají možnost si na palubu objednat dětskou postýlku pro děti do dvou let.

Čedok rozšířil svou nabídku v Brně už pro letošní léto, celkem mohou zájemci letět do dvaceti destinací. Mezi novými jsou Madeira, Černá Hora, španělský ostrov Fuerteventura, ale také egyptská Taba s výlety do sousedního Izraele a Jordánska.

V zimě se dosud z Brna se létalo pouze pravidelnou linkou Ryanairu do Londýna.

„Po covidu existovala obava z otevření dálkových letů, ale zjistili jsme, že v Praze nám fungují a rozhodli jsme se rozšířit klientelu tím, že začneme létat i z regionálního letiště. Letos očekáváme, že v Brně přes léto odbavíme 150 tisíc cestujících, lety se dobře prodávají. Máme rezervace i z Vysočiny, Pardubického či Královéhradeckého kraje i ze Slovenska,“ uvedl Zeman.