Lesní bar kvůli krádežím končí. Dobří lidé doplácejí na pobudy, mrzí majitele

„Pár dobrovolníků poslalo peníze, aby ztrátu z krádeží pokryli. Ale jde o tu energii, co do toho člověk vkládá. Chtělo by to někoho, kdo ji v sobě má stejně jako důvěru v lidi, já už jsem v tomto ohledu vyhořelý. Přijde mi líto, že by měli dobří lidé doplácet na pobudy,“ řekl redakci iDNES.cz Jaroslav Kala, který lesní bar provozoval.

S drobnými krádežemi se setkával po celou dobu existence svého útočiště pro výletníky, které nabízelo lahve piva, nealkoholické nápoje i různé pochutiny. Finanční ztráty však dokázaly kompenzovat příspěvky od sympatizantů i pozitivní reakce od lidí, kterým pohoštění v lese přišlo vhod.

Jenže v poslední době krádeží přibylo, navíc to vypadalo, že je někdo dělá záměrně. „Stalo se to třikrát nebo čtyřikrát po sobě vždy v pátek večer. Kromě lahví zmizely také kastly, což svádí k tomu, že někdo přijel autem a odvezl je. Dole v údolí je chatová oblast a nedávno mi volal majitel chaty, že jeho sousedku vykradli a udělali si tam nějakou párty. Zřejmě nějací mladí výtržníci. Na místě se povalovaly flašky od gambrinusu, které jsem měl v baru. To pro mě byla poslední kapka,“ přiblížil Kala.

Konec svého baru oznámil v sobotu ve videu na Facebooku. „S velkou dírou v srdci se s vámi chci rozloučit, protože dneska se to těm haj...m konečně podařilo. Ukončuji činnost lesního baru a děkuji tím všem, kteří se u nás občerstvili a zaplatili. A posílám tak zprávu všem, kteří neudělali to druhé. Už na to opravdu nemám energii, sílu, peníze, je to už na mě opravdu moc. Takže blahopřeju všem, kteří se o to snažili, a omlouvám se všem, kteří by byli rádi, kdyby tento lesní bar pokračoval. Ale se mnou už to nejde,“ pronesl hořce.

Myšlenka na zřízení lesního baru napadla Kalu spontánně, když si v lese při práci nechal v bedně s nářadím pár piv. Ty mu následně přišly vhod při letní projížďce na kole a stejný prožitek chtěl dopřát i ostatním.

„Byla to zajímavá zkušenost a sociální sonda. Věřím, že spoustě lidem to místo udělalo radost,“ ohlíží se Kala, který původně vybíral peníze do kasičky, ale po jejím vykradení si nechal posílat platby digitálně.

Poblíž nyní zaniklé samoobsluhy vlastní pozemek, na němž si vybudoval přístřešek se saunou. Samotný lesní bar ležel na ploše patřící Lesům ČR. „Těm to nijak nevadilo, naopak si pochvalovaly, že se v lese snížil počet odpadků, protože je lidi vyhazovali u baru a já jsem je pak odvezl. Byli jsme domluveni, že až se vykácejí smrky kolem baru, přestěhuju ho na svůj pozemek, ale k tomu už nedojde,“ uzavírá smutně Kala.