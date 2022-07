Soud zmírnil trest lékařce ze Znojemska odsouzené za smrt pacientky

Obžalovanou Milici Živkovič uznal vinnou za usmrcení z nedbalosti, zprostil ji však obžaloby za neposkytnutí pomoci a 30 měsíců vězení s tříletou podmínkou snížil na dva roky.

Událost, která dovedla praktickou lékařku před soud, se odehrála na jaře roku 2016, kdy do její ordinace přišla pacientka s dýchacími problémy. Lékařka podle soudu neposkytla dostatečné zdravotní služby a neposlala pacientku na další vyšetření, ačkoli dechové potíže mohou být příznakem vážnějších problémů.

Podle znalců by měl lékař primárně vyloučit nejzávažnější možné komplikace a méně urgentními záležitostmi se zabývat později. Živkovič ale u pacientky řešila jen obratlové poškození.

Podle obžaloby postupovala v rozporu s pravidly lékařské vědy a uznávaných medicínských postupů a zanedbala u ní lékařskou péči. Pacientka opakovaně trpěla takzvanou embolizací plicního řečiště, špatně se jí dýchalo, doktorka ji však podle žalobce neléčila tak, jak měla. Neprovedla například testy na krevní srážlivost.

Ženě se v plicích srážela krev a bránila průtoku. Následkem toho se vysokoškolačce v dubnu zastavilo jinak zdravé srdce a zkolabovala. Živkovič po telefonu radila zavolat záchranku. Dívka ale po převozu do nemocnice zemřela.

„Jeden ze znalců říká, že pokud by byl zvolen správný postup, zabránilo by to pravděpodobně fatálním následkům,“ řekl za soudce Pavel Rujbr. Skutková podstata trestného činu neposkytnutí pomoci, tak, jak byl odsouzen, podle něj naplněna nebyla.

Lékařka může ordinovat dál

„Je mi líto, co se slečně stalo, ale necítím se vinna. Nevím, za co bych se omlouvala,“ prohlásila Milica Živkovič u soudu. Bránila se tím, že provozuje praxi bez jakéhokoli problému od roku 2010.

Podle státního zástupce Ivo Hahna jako lékařka neprojevila zájem, jaký by měla. „Neomluvila se. Podrobnosti nesvědčí o tom, že by obžalovaná vnímala svou pozici lékařky jako poslání, ale spíše povolání. Myslíme si, že je na místě, aby obžalované byl uložen ještě přiměřený trest zákazu činnosti,“ předkládal návrh Hahn. Soudce jí činnost nepozastavil.

Rozsudek Hahn okomentoval jako poměrně překvapivý. „Je složité se k němu vyjadřovat dřív, než bude připravené písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí,“ podotkl státní zástupce.