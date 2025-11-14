Stomatologové měli u obou zubů postižených zánětem na výběr ze dvou možností. Buď mohli jít cestou extrakce neboli vytržení, nebo zvolit endodontické ošetření s cílem zuby zachránit.
„Protože by extrakce znamenala pro Elsu ztrátu obou spodních špičáků a byla by i technicky velmi obtížná, rozhodli jsme se pro endodontické řešení. To sice může být spojeno s dalšími komplikacemi a nevylučuje pozdější ztrátu zubu, ale dává Else šanci na zachování těchto důležitých zubů. Pouze u řezáku jsme zvolili extrakci,“ řekl stomatolog Tomáš Fichtel z Kliniky chorob psů a koček Veterinární univerzity v Brně.
Při zákroku trojice lékařů poškozené hroty obou špičáků zkrátila, aby jejich korunky tvořila pouze kompaktní zubní tkáň, což zvýší jejich odolnost při mechanickém zatížení. Následovalo endodontické ošetření zahrnující otevření dřeňové dutiny, mechanické opracování i dezinfekci kanálků. Tato fáze ošetření trvala téměř hodinu.
„Dutiny byly poté vyplněny endodontickým cementem a gutaperčovými čepy, na závěr byly zuby uzavřeny cementem a kompozitní pryskyřicí. Odstranění poškozeného řezáku proběhlo již bez komplikací,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
Celý zákrok byl časově i technicky náročný. „Proběhl však úspěšně. Elsa se po ošetření velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a medvědice začíná znovu prospívat,“ doplnil Bedřich.
Elsa spolu s další medvědicí Annou zamířila do Brna letos v červenci z německého Bremerhavenu. Už během transportu přišla informace o jejích potížích se zuby, avšak bez bližší specifikace.
V novém prostředí u ní následně ošetřovatelé zaznamenali snížený apetit a horší prospívání. Vedení zoo se proto rozhodlo nechat důkladně vyšetřit zdravotní stav medvědice, zejména v oblasti ústní dutiny.
Kromě Fichtela byli součástí týmu specialistů Jiří Macek ze stejné kliniky a Ján Staněk. Společně zajistili anestezii, laboratorní vyšetření, klinické posouzení, rentgenologické vyšetření chrupu a provedli i samotný zákrok.
25. července 2025