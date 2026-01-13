Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Skryté riziko číhá na ty, kteří si užívají led na Brněnské přehradě. Zatímco většina této vodní plochy je pokrytá silnou zamrzlou vrstvou, na některých místech v oblasti Rokle je led kvůli teplým bahenním plynům tlustý sotva dva centimetry. Tyto bubliny jsou často maskované napadeným sněhem, takže jsou těžko rozeznatelné. O víkendu se o tom přesvědčila žena, která se v této lokalitě propadla do vody.

Na nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady upozornili strážníci už minulý týden. Nyní informovali, že rizikových bublin už jsou desítky a stále jich přibývá. Na videu zároveň ukázali, jak taková „past“ vypadá.

„Díry vytvořené úniky teplých bahenních plynů jsou potažené tenkou vrstvou ledu o tloušťce jednoho až dvou centimetrů, často maskovanou sněhem. Člověka neunese, hrozí proto okamžité prolomení,“ uvedl mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Pondělní měření ledu na Brněnské přehradě

  • Kozí horka: 16 cm
  • Přístaviště: 16 cm
  • Rokle: 17 cm (nebezpečí bublin se slabou vrstvou ledu)
  • Sokolské koupaliště: 15 cm

Nejkritičtější je situace v oblasti Rokle, kde se tyto bubliny vyskytují v celé šíři přehrady.

Právě v této lokalitě se v neděli po poledni propadla do vody žena. „Podařilo se jí však dostat ven vlastními silami a přijel pro ni autem známý. Telefonovala, aby na riziko upozornila, a pomoc strážníků nepožadovala. Hlídka poříční jednotky místo propadu označila,“ informoval Ghanem.

Další nebezpečné otvory se nacházejí u nudapláže. Riziko spočívá v tom, že kolem bublin potažených jen slabou krustou leží pevný led o tloušťce třeba i 16 centimetrů. Lidé se tak mohou cítit jistě, stačí však jeden krok do zasněženého místa, a člověk se může ocitnout ve vodě.

