V obci na tahu z Brna do Svitav zpomalí jen každý pátý řidič, nasadí tam radary

Kdo využívá hlavní tah mezi Brnem a Svitavami, projíždí i přes pětisethlavé Lažany na Blanensku. Čtyři z pěti řidičů tu přitom nesníží rychlost na předepsanou padesátku, někteří dokonce obcí ležící v „ďolíku“ proletí osmdesátkou.

Pro místní, kterým stěžejní dopravní tepna I/43 dělí vesnici na dvě poloviny, je pak velmi složité vůbec přejít přes silnici, přestože je na ní namalovaný přechod. Obec tak plánuje dohlédnout na předpisy opomíjející šoféry pomocí radarů úsekového měření.

„Je potřeba říct, že nám jde především o bezpečnost, nikoli o peníze. Ty nám ani z pokut do rozpočtu nepůjdou,“ podotýká místní starostka Jana Juncová (nez.), která upozorňuje zejména na kritické místo u odbočky na Újezd u Černé Hory na okraji obce. „Stává se tam poměrně dost nehod. Nejlepší by bylo přestavět celou křižovatku, což se i řeší, ale tento plán vázne na výkupech pozemků,“ informuje. Podle ní se navíc už několikrát stalo, že rychle jedoucí řidiči smetli auta místních obyvatel stojící v odstavných pruzích.

Pavel Čížek z organizace BESIP, která se zaměřuje na bezpečnost silničního provozu, jí dává za pravdu. „Tato silnice je asi nejproblémovějším místem v celém Jihomoravském kraji. Dlouhodobě je přetížená. Když se například řidič táhne za pomalejším kamionem nebo traktorem, má pak potřebu dohnat ztracený čas. To ale není omluva pro takové chování,“ oznamuje.

Vybrané pokuty do obecní kasy nepřitečou, protože jsou na to Lažany příliš malé. Nemají vlastní obecní policii, natož odbor na úřadu, který by zpracovával přestupky z kamerových záznamů. O provozování radaru a výběr pokut proto žádají Blansko, jehož zastupitelé budou o dohodě jednat příští týden. „Rádi bychom radary nainstalovali a zprovoznili ještě v letošním roce,“ říká mluvčí tamní radnice Pavla Komárková.

Blansko z pokut opravuje výtluky

Tak rychle to však jít nemusí, jak ukazuje případ zatím jediného úsekového měření na zmíněném tahu I/43 u křižovatky poblíž Kuřimi na Brněnsku. Kamery tu sice řidiči míjejí už od loňského podzimu, dosud však nefungují v ostrém provozu.

A to přesto, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jakožto vlastník těchto kontrolních bodů avizovalo, že budou příliš rychlá auta snímat a záznamy posílat úředníkům už od poloviny prosince. Proč tomu tak není, ŘSD do vydání článku nevysvětlilo.

Přímo Blansko, které v únoru nainstalovalo úsekové měření v místní části Lažánky, kterou denně projede kolem sedmi tisíc aut, dokázalo systém uvést do ostrého provozu za dva měsíce. „Za tu dobu bylo zjištěno více než 630 případů překročení rychlosti,“ přibližuje Komárková s tím, že vybrané peníze se mohou využít například na opravy výtluků. V budoucnu k tomu poslouží i pokuty z Lažan.

Sousední Lipůvka se naopak právě kvůli tomu, že si nemůže na pokuty „sáhnout“, do zavedení úsekového měření nehrne. „Nemohli bychom vybrané peníze investovat do zvýšení bezpečnosti provozu v obci,“ vysvětluje tamní starosta Ivo Pospíšil (za STAN), který v minulosti prosadil semafor u přechodu, aby se místní mohli lépe dostat přes přetížený tah.

Obcí totiž projede přes 16 tisíc aut denně. „Ve špičce je většinou kolona a auta stojí, mimo ni ale mnozí řidiči v obci vůbec nedodržují rychlost,“ stěžuje si starosta. Výhledově proto přemýšlí nad zřízením obecní policie, která by mohla na místě monitorovat rychlost častěji než ta státní, která nemá tolik kapacit.

V Závisti pomůže most

O strážnících hovoří i v Milonicích, které zmíněná frekventovaná silnice rovněž protíná. Vize starostky Marcely Nešetřilové (nez.) počítá s tím, že by se obce o náklady na své policisty podělily.

Nyní se však zlobí na krajský úřad, který chce zrušit snížení rychlosti na 70 kilometrů v hodině před příjezdem do obce a také plnou čáru zakazující předjíždění. „Na základě měření z července 2022 v průměru 69 procent vozidel nedodržuje předepsanou rychlost 50 kilometrů v hodině,“ napsala v dopise na hejtmanství s tím, že ostrůvek u autobusové zastávky je poničený od projíždějících kamionů. V minulosti jeden těžký náklaďák vletěl i přímo do přístřešku.

V Milonicích by proto také chtěli radar, zatím však vyčkávají, jak se podaří nainstalovat ten v Lažanech. V minulosti nad kontrolními body přemýšleli i v kuřimské části Podlesí, tento záměr ovšem neprošel. Od kamer upustili i v obci Závist, kde se nyní těší, že už příští rok se jim uleví díky připravovanému mostu. Zatímco nyní musí pěší frekventovanou silnici, kde ani není přechod, nebezpečně zdolávat, nově projdou právě pod mostem. „V únoru se má začít s přípravnými pracemi,“ avizuje starosta Jaroslav Poláček (nez.).

Pracovat se má po polovinách, místo bude podle starosty průjezdné pouze pro kamiony a autobusy. „Auta ve směru na sever pojedou odklonem přes Blansko, v opačném směru přes Černou Horu a Žernovník,“ přibližuje s tím, že v roce 2026 přijde na řadu vybudování stoupacího pruhu v kopci nad Závistí, aby řidiči automobilů mohli předjíždět těžké kamiony.