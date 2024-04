V Brně chtějí lanovku stůj co stůj, prověřovací studií se ani nezabývají

Co na tom, že dosud nevznikl žádný ekonomický model, nakolik se vyplatí zrovna tato stavba oproti jiným možným alternativám? Lanovku politici chtějí, ať to stojí, co to stojí, jak ostatně nedávno přiznal investiční náměstek brněnské primátorky René Černý (ANO).

„Co se týče ekonomické rozvahy, tak její zpracování se nezadávalo, neboť se jedná o standardní dopravní infrastrukturu, která bude zařazena do systému MHD,“ reagoval náměstek v dopise na interpelaci opoziční zastupitelky za Zelené Jasny Flamikové, jež takové zhodnocení požadovala na březnové schůzi zastupitelů.

Jeho zdůvodnění přitom pokulhává. Zrovna nedávno se vedení Brna chlubilo studií dopravní obslužnosti sídliště na Lesné, kde analýza porovnávala pozitiva a negativa jednotlivých variant, náklady i časovou náročnost. Z ní pak vybrali radní tu, kterou označili za nejvýhodnější pro rozvoj dané části města.

Dokonce rovných 750 tisíc zaplatil magistrát za studii, jež posuzovala různé druhy lanovky či výtahu pro lepší dopravní obslužnost hradu Špilberk, i když bylo od začátku zřejmé, že uskutečnění takového projektu je velmi nepravděpodobné.

Proč se tedy podobně podrobně brněnské špičky nevěnují studii výhodnosti velkolepé lanovky, představující projekt za minimálně miliardu korun?

„Samozřejmě to musí být ekonomicky smysluplné,“ poznamenal pouze brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) k dotazům opozice. Kde ale leží hranice smysluplnosti, už neřekl.

Magistrát po dotazu MF DNES uznal, že zpracování podobné analýzy jako v případě Lesné se nevyhne ani u lanovky, zejména proto, že chce na miliardovou investici získat evropské dotace. „Do analýzy budou vstupovat nejen prosté ekonomické náklady, ale i náklady socioekonomické, jako je například zrychlení přepravního času, zatraktivnění dopravy či snížení dopravní zátěže na komunikacích,“ vyjmenoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Projekt vadí (nejen) opozici

Oba vrcholní brněnští politici poukazují na to, že díky lanovce se Brnu uleví od aut a nenastane kolaps kolem brněnského výstaviště, třeba jako při nedávném Motosalonu. Podle jejich představ návštěvníci nechají auto na parkovišti či v budoucím parkovacím domě, odkud přestoupí právě na lanovku. „Stavíme teď obrovská kvanta parkovacích míst, jak v areálu multifunkční haly, tak i u Anthroposu. Takže tato parkoviště budou prázdná? To asi ne, že?“ šťouchla si do vedení města opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení).

Podle Kratochvíla se na daných místech sice parkoviště staví, ale zdaleka nebudou stačit pro všechny návštěvníky. Lanovku společně s Černým navíc vnímá jako atrakci, která může zlákat nové cestující do MHD, i když k ní od odstaveného auta bude muset dojít pěšky zhruba 400 metrů. Nástupní stanice v kampusu je plánovaná dál než zastávky tramvaje či trolejbusů. Podle magistrátu si ale na lanovku lidé „rádi dojdou“ právě proto, že půjde o atraktivní novinku.

Černý si dokáže představit i to, že lanovku využijí Brňané denně k běžnému cestování. „Člověk, který vyrazí z centra nebo i z jiné městské části k bohunické nemocnici, dojede tramvají jedničkou na novou smyčku v Pisárkách, vystoupí, jde na lanovku a odjíždí, aniž by musel objíždět celé Brno,“ doplnil Černý. Věří dokonce, že kapacita lanovky dva tisíce cestujících za hodinu najde své využití, i když se zrovna na výstavišti nebude konat žádná akce.

Proč by ale cestující nejel od nádraží přímo tramvajovou linkou osm, kterou se díky nedávno vybudovanému tunelu dostane přímo k nemocnici, případně z Mendlova náměstí bez přestupu trolejbusem jedoucím do stejného místa?

I podle magistrátu je jasné, že lidé od nádraží využijí osmičku.

„Ale jakmile se na trase linky jedna posuneme kousek dále, bude lepší dojet k lanovce, přestoupit tam a dojet za několik minut na kampus nebo do fakultní nemocnice,“ dodal Poňuchálek. Cestující se tak podle něj vyhne buď dvojímu přestupu, anebo jízdě trolejbusem, kdy může po cestě nabrat kvůli zácpám zpoždění u Anthroposu. Podle Drápalové se však v těchto místech už připravuje samostatný pruh pro vozy MHD, aby nestály v kolonách.

Proti stavbě lanovky nevystupuje jen opozice. Ozvali se i ochránci ptáků, že by lanovka narušila velké nocoviště vzácných havranů. Dráha se nelíbí ani lidem z okolí, jimž by podle jejich námitek bylo z kabinek vidět do oken. Dopravní podnik tak sice pokračuje v přípravách, ale kvůli stížnostem jen velmi pomalu. Nemá zatím ani stavební povolení.