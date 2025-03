Nejhezčí v Kuřimi je kanál? Ze soutěže fotek je zlá krev a hádka o cenu

Do soutěže, vyhlášené v únoru na facebookovém účtu Kuřimi, se zapojili například autoři a autorky snímků kostela v mlze, rozsvíceného vánočního dárku nebo ulice ve tmě. Nejvíc lajků, což mělo být pro určení vítěze rozhodující, však dostala fotka obyčejného kanálu.

„Není to žádná recese. Kanál se mi líbí,“ prohlašuje autor snímku Ondřej Sukač skálopevně.

Vedení Kuřimi bylo na konci února jiného názoru. Přestože kanál nasbíral přes 150 lajků, hlavní cenu – večeři v restauraci Wellness Kuřim v hodnotě 1 000 korun a zařazení do kalendáře na rok 2026 – udělilo fotografii instalace představující rozsvícený zabalený vánoční dárek.

„Kanál bohužel nevyhrává, protože nesplnil podmínky soutěže. Není to městská architektura,“ zní ve vysvětlení na Facebooku města.

Kuřim VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ FOTKU MĚSTSKÉ ARCHITEKTURY KUŘIMI!



A vítězem se stává… KANÁL?



Ano, fotka kanálu nasbírala přes 150 lajků a rozhodně nás pobavila! Ceníme si originality a nadhledu, protože ukázala, že městská architektura se dá vnímat opravdu všelijak. 0 0

Následně si Kuřim také přisadila a Sukačovi jako výhru věnovala poukaz na VIP vstup do wellnessu za 10 000 korun k vybrání každý rok vždy jenom 30. února. „Když do toho šel s humorem on, zapojili jsme fantazii i my,“ pousmál se nad udělením nevyzvednutelné ceny kuřimský starosta Drago Sukalovský. Událost označil za pseudokauzu.

Jenomže za to, že snímek vyřadila ze soutěže, Kuřim pod příspěvkem o vyhlášení vítěze schytává kritiku. Připojuje se k ní i autor snímku kanálu Sukač. Zlobí se, že až na základě úspěchu jeho fotografie Kuřim změnila do té doby vágní pravidla soutěže, aby „jeho“ kanál nemohl vyhrát.

„Považuji za nepřijatelné, že oficiální facebooková stránka města Kuřimi zpětně mění pravidla, což je nepřípustné. Vítězství fotografie kanálu vzbudilo rozruch a většina diskutujících kritizovala rozhodnutí správců stránky. Ti nejenže znehodnotili mé fotografické dílo, ale následně si ze mě veřejně utahovali,“ poukazoval ve vyjádření pro iDNES.cz na to, že Kuřim z fotky kanálu a vítězné fotky vytvořila koláž s doprovodným textem a hashtagy #KuřimFotí #ArchitekturaSHumorem #KanálCoNezvítězilAlePobavil.

„Celou situaci vnímám jako nespravedlivou, nesportovní a neprofesionální – takové jednání bych od místní samosprávy nečekal,“ hněvá se Sukač.

Vítěz si pro cenu útěchy nepřijde

Starosta Sukalovský je přesvědčený, že specifického účastníka soutěže nepoškodil. Zdůvodňuje to tím, že kdyby ho soutěžit nechal až do konce, znevýhodnil by tím naopak všechny ostatní, kteří by daná pravidla dodrželi.

„Za naším postojem si stojím. Fotografie kanálu nesplnila základní parametry, aby mohla být hodnocena. Mělo jít o snímky jasně spojené s Kuřimí, což univerzální kanálové víko s nápisem Brněnské vodárny a kanalizace není. Absolutně není podle čeho identifikovat, že je skutečně v Kuřimi,“ hájí stanovisko starosta města Drago Sukalovský. Kanálové víko podle jeho slov ani není zajímavým architektonickým dílem.

Za vtip, jakým se prezentoval, však autora snímku kanálu ocenil poukazem na 500 korun, tedy poloviční hodnotou hlavní výhry.

„Ocenili jsme, že se ten borec svým způsobem zapojil, snažil se. Dostal tedy kromě poukazu k vyzvednutí vždy 30. února i tuto reálnou odměnu, kterou si stačí vyzvednout,“ dodal Sukalovský.

Jako pochybení uznal jen to, že měl být snímek kanálu vyřazen z hlasování hned, jakmile se v soutěži objevil. Námitku, že město měnilo pravidla až během soutěže, nebere jako opodstatněnou. „Dělali jsme tuto soutěž jako oddechovku, která lidi zabaví. Přijde nám nesmyslné sepisovat k tak nekonfliktní záležitosti složitá pravidla. Základní věci byly jasně dané,“ tvrdí.

Sukač obratem vzkázal, že pro „cenu útěchy“ si rozhodně nepůjde. „Stál jsem o umístění fotky v kalendáři,“ argumentuje. „I kdybych chtěl soutěž vytrolit, neznamená to, že vítěznou fotografii kanálu někdo vyřadí kvůli tomu, že se mu prostě nelíbí a nehodí se mu. Fotografie naprosto jasně splnila veškeré požadavky, které má vítězná fotografie mít,“ vzkázal.

Nad tím, jaký ohlas snímek kanálu vzbudil a ještě bezmála tři týdny po skončení soutěže vzbuzuje, Sukalovský kroutí hlavou. „Rozdělili jsme zakázky za miliardy korun, a to, o čem se mluví, je fotka kanálu? To jsme na tom asi dobře,“ vyvodil si. Sarkasticky konstatoval, že pokud za 15 let jeho působení ve funkci je tato kauza nejpalčivější, která se stala, je to pro něho svým způsobem vyznamenání.