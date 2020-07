Rozepsal jsem další kapitolu, prozradil v Brně samozvaný Kunderův životopisec

Novák některé pasáže představil během Měsíce autorského čtení v divadle Husa na provázku.

Obsáhlá téměř 900 stránková bibliografie vyvolává rozruch, i když ještě není na pultech knihkupectví. Kritici tvrdí, že autor spisovatele staví do špatného světla a uráží ho.

Autor se věnuje „českému životu“ Kundery, který rozebírá ve čtyřech oddílech. Vychází z osobních svědectvích, studia archivních pramenů, dobových dokumentů i spisovatelových textů.

Novák prozradil, že už připravuje druhý díl bibliografie. „Jestli bude pokračování, je čistě na mě. Neexistuje smlouva, která by mě nějak svazovala. Kunderův život je prostě zajímavý, sám jsem emigrant. Takže mu v mnohých věcech rozumím,“ odpovídal Novák na dotazy diváků.

Ve druhém díle se autor zaměří na Kunderův život ve Francii. „Nemám samozřejmě ve Francii přístup k lidem jako v Česku. Jsem známým autorem, což také hrálo v můj prospěch. Mám otevřené dveře všude možně, ve Francii s tím nemůžu počítat,“ přiznal Novák, který už má rozepsanou jednu kapitolu. „Když něco začnu, tak to dokončím,“ poznamenal ještě.

Také prohlásil, že Kunderu považuje za vynikajícího spisovatele. „Nikdo by nemohl oslovit celý svět, kdyby nebyl. O tom není pochyb. Potom, co jsem prostudoval Kunderovo dílo, tak bych dal dohromady docela dobrou antalogii neznámých věcí, která by čtenáře potěšila. Je to složitý člověk, který měl podivný život,“ rozpovídal se autor.

Kunderu viděl jenom jednou v životě na ulici v Paříži. Nepodařilo se mu přesvědčit ani některé jeho blízké, aby promluvili o životě asi nejznámějšího spisovatele s českými kořeny. Novák například oslovil první Kunderovu manželku Olgu Haasovou.

„Poslal jsem jí tří kytice bílých růží a nepodařilo se mně ji přesvědčit, aby se mnou mluvila. Říkala, že Milan nechce, aby se o jejich životě mluvilo. Chtěl jsem přitom například jen vědět, kdy a kde se vzali,“ prozradil Novák.

Obsáhlá kniha o Kunderovi bude v prodeji v polovině července. Obsahuje povídání nejen o rodinném zázemí tohoto spisovatele, ale také o životě v hledáčku Státní bezpečnosti před odchodem do exilu. Novák také část knihy věnoval vypravování o hudebním skladateli Pavlu Haasovi, o kterém Kundera psal.