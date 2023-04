Brno za 90 milionů rozšíří útočiště umělců, legendární Melodka však musí jinam

Modernizace a rozšíření kulturního centra, které dosud čítalo jeden sál, dvě zkušebny a kavárenský prostor, vyjde na 92,3 milionu korun. 21 milionů z této částky zaplatí Brno, zbytek pokryje dotace z Národního fondu obnovy spadajícího pod ministerstvo financí.

Výsledkem má být kreativní centrum evropského formátu s profesionálním zázemím a vybavením, které využijí nezávislí umělci z různých oborů. Prostor pod hlavičkou Co.Labs provozuje divadlo BuranTeatr.

„Naším hlavním zaměřením je podpora tvorby nezávislých tvůrkyň a tvůrců, naše vlastní tvorba je jen okrajová. Brno se potýká s odlivem mladých umělců do Prahy i dalších míst, protože zde nemají podmínky k tomu, aby mohli tvořit,“ oznamuje člen uměleckého a výkonného vedení Co.Labs Juraj Augustín

Projekt si podle něj dává za cíl vylepšit nedostatečnou infrastrukturu ve městě, aby nezávislí tvůrci měli odpovídající zázemí. „Také Brno považuje rozvíjení nezávislé kultury za strategické rozhodnutí,“ doplňuje Augustín.

Hlavní prostor v kulturním centru, jehož plocha se díky novému projektu zdvojnásobí, dostanou herci a tanečníci, zároveň zde vznikne sdílený výtvarný ateliér, galerijní prostory a nahrávací studio.

„Umělci tak budou mít možnost se potkávat a mohou vznikat hraniční díla, tedy herecká představení s přesahy do výtvarna a hudby,“ sděluje Augustín. „Může sem například na měsíc nebo dva přijet zvukový umělec z Norska, který tu bude mít k dispozici pohybovou zkušebnu i nahrávací studio a může tvořit ve spolupráci s lokálními tvůrci. Nebo zde může najít prostor kapela, která by jinak zkoušela v garáži,“ zmiňuje Augustín příklady využití centra v Kounicově ulici, které se má v nové podobě otevřít do půlky roku 2025.

Melodka šlape, končit nehodlá

Umístěno je v budově Sokola Brno I, kde posledních osmnáct let sídlila také Melodka, která se stala rájem undergroundové hudby. Prodloužení nájmu se však nyní nedočkala. „Přestože jsme na nájmu nikdy nedlužili ani korunu, nemáme Sokolu za zlé, že dal přednost pro něj výhodnějšímu projektu, jehož součástí je i rekonstrukce prostor,“ podotýká producent klubu Robert Banovský.

Ten musí do konce roku najít pro Melodku nové útočiště. „Nepotřebujeme toho moc, jen nějaký prostor, kde by nevadilo, že bychom se tam upíchli. Máme i peníze na případnou rekonstrukci. Potřebujeme sál pro zhruba 300 lidí, trochu vyšší stropy a aby nevadilo, že tam bude hrát hudba. Směrem ven jsme schopni prostor téměř stoprocentně odhlučnit, jen je potřeba počítat s tím, že tam budou chodit lidi,“ vypočítává Banovský.

O popularitě Melodky svědčí, že už pár hodin po zveřejnění na facebooku měl příspěvek o hledání nového místa stovky sdílení. „Solidarita je neuvěřitelná, takovou reakci jsem nečekal. Máme strašně moc nabídek, něco reálné je, něco není. Nepotřebujeme žádné obrovské prostory, chceme klub, kde budeme dělat undergroundovou hudbu,“ sděluje producent.

Podniky podobného ražení přitom v posledních letech zažívaly v Brně těžké časy. Už v roce 2019 skončil známý hudební klub Mersey v Žabovřeskách, během covidu pak zanikl taneční klub Caribic v samotném centru města.

„My jsme ale vůbec neuvažovali o tom, že skončíme. Máme velmi úspěšné akce, chodí k nám lidé, chtějí u nás hrát kapely. Za osmnáct let jsme něco dokázali, funguje nám to a byla by škoda to pustit,“ říká Banovský.