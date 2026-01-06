Brno potěší Dracula, Redzed i Anastacia. Chystá se také divadelní wrestling

Jedním z největších lákadel jihomoravské hudební scény je Anastacia. Americká popová zpěvačka, známá svým chraplavým hlasem, vystoupí 15. října ve Starez Aréně Vodova v Brně. Navazuje tím na loňský vyprodaný koncert v Praze, kde oslavila 25 let od vydání svého nejúspěšnějšího alba Not That Kind.
„Od té doby prodala více než 30 milionů desek a cestou posbírala celou řadu ocenění. Stojí za obrovskými hity, včetně několikanásobně platinových I'm Outta Love, Paid My Dues a Left Outside Alone,“ popisuje na webu společnost Ticketportal.
Hvězdnými jmény je nabitý celý rok. Na Vodově odehraje hned 11. ledna koncert také Marie Rottrová, o šest dní později ji vystřídá italský Drupi, který se v Česku proslavil zejména v 70. letech při spolupráci s Hanou Zagorovou. Mladší generaci pak potěší Redzed. Brněnský umělec, známý kombinováním žánrů, jako je rap a metal, vystoupí v brněnském klubu Fléda 30. ledna.
Když jsem smutnej, vykřičím se z toho. Raper z Hustopečí dobyl svět
Mladé osazenstvo lze v jihomoravské metropoli očekávat také 9. února, do Sono Centra totiž dorazí norské popové duo Marcus & Martinus – dvojčata, která v hudebním světě prorazila už v deseti letech. „Fanoušci se mohou těšit na elektrizující živou show s velkolepou pódiovou produkcí, pulzujícími popovými beaty a dokonale choreograficky zvládnutými vystoupeními,“ láká pořadatel.
Přestože skotská kapela Nazareth odehrála na jihu Moravy, konkrétně v Mikulově, koncert už loni, vrátí se hned zkraje tohoto roku. A tentokrát do Brna, v Sonu vystoupí 26. února. O den později dorazí na Flédu jejich angličtí sousedé, punkoví Buzzcocks. Na stejném místě odehrají 18. dubna koncert také Mobb Deep, kteří v 90. letech patřili mezi americké ikony subžánru hardcore hip hop. Původní duo zastupuje po smrti rapera Prodigy pouze jeho kolega Havoc, přidá se však raper Big Noyd.
Na své si přijdou i milovníci živelné rockové muziky. V brněnské Winning Group Areně si 10. října nachystala koncert kapela Kabát, o pět dní později, tedy ve stejný den jako Anastacia, pak dorazí do Sona Dymytry a Arakain.
Na festivaly mezi vinice, k hradu i na velodrom
Na velké i menší interprety lze narazit i na řadě festivalů, které ovládnou region s příchodem pěkného počasí. Vyzdvihnout lze Hudbu na vinicích, kde od června do září vystoupí osmnáct umělců.
„Nechybějí mezi nimi stálice jako David Koller, Čechomor, No Name, Mig 21, Anna K., Horkýže Slíže, Wohnout nebo Aneta Langerová,“ jmenuje produkční festivalu Lucie Karafiátová s tím, že premiéru si na vinicích odehrají Olympic, Kateřina Marie Tichá, Tata Bojs či Kollárovci.
Hudební události roku? Dorazí Cave, Lorde či Clapton, desky chystají Koller i Lucie
Podobný repertoár lze očekávat i na několika dalších oblíbených festivalech, jako jsou Hrady CZ v termínu 7. až 8. srpna na hradě Veveří nebo Brněnský Majáles, který rozezní areál výstaviště už 8. května. Vystoupí na něm Chinaski, Vypsaná fiXa, Jiří Korn, Calin, Ben Cristovao nebo Stein27. Méně známá jména představí Pop Messe, další z brněnských festivalů, který své místo našel v areálu velodromu. Mezi potvrzenými je Dukla či Current Joys.
Na milovníky klasické hudby čeká od 28. května do 26. června festival Concentus Moraviae. Za jeden z jeho vrcholů lze považovat účast fenomenální pěvkyně Magdaleny Kožené, která už 28. dubna vystoupí v brněnském Besedním domě. „S excelentním loutnistou Danielem Caminitim připravili působivý příběh, v němž tóny renesančně jemných písní a barokně rafinovaných árií ozdobí i vysoce virtuózní hudba avantgardního Luciana Beria,“ upřesňují organizátoři.
Nelze opomenout ani cenami a obrovským zájmem odborné i laické veřejnosti ověnčený Festival Janáček, jenž ve svém desátém jubilejním ročníku nabídne od 13. října do 17. listopadu všech devět Janáčkových oper, jak je nastudoval soubor Janáčkovy opery Národního divadla Brno (NdB).
Na jevištích Čertova stěna i Bídníci
Už 6. února NdB v Janáčkově divadle představí premiéru opery Čertova stěna od Bedřicha Smetany. „Skladatel původně pomýšlel s libretistkou Eliškou Krásnohorskou na komickou operu. Nakonec během kompozice své poslední dokončené opery nalezl v romantickém textu, inspirovaném starou pověstí o stěně z kamenů postavené ďáblem na řece u vyšebrodského kláštera, momenty, které daly celému příběhu jiné vyznění,“ slibuje NdB operu plnou „hlubokých citů“, v níž by se měly zaskvět výkony předních sólistů Petera Bergera či Kateřiny Kněžíkové.
Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary
Rockové fandy potěší muzikálová legendární show ve Winning Group Areně. Ve dvou termínech, konkrétně 17. a 18. ledna, se tam u příležitosti 30. výročí od svého prvního uvedení v Brně odehraje představení Dracula. Titulní roli hraběte si nestřihne nikdo jiný než Daniel Hůlka, přičemž po jeho boku zazáří Monika Absolonová, Eva Burešová, Richard Genzer nebo Josef Vágner.
Další známý muzikál mohou diváci zhlédnout i v Městském divadle Brno. Svou verzi Les Misérables neboli Bídníků podle románu Victora Huga nabídne už 24. ledna. Kromě toho divadlo 21. března odehraje světovou premiéru díla ViK! NG od oceňovaného skladatele Robina Schenka a scenáristů Petra Štěpána a Miroslava Ondry.
Jsi jako můj táta. A ty můj syn, notují si hlavní tváře jubilujícího divadla
Z činoherních premiér lze vyzvednout hru Faidra od jednoho z nejvýznamnějších skandinávských dramatiků Pera Olova Enquista, který pověstný řecký mýtus o „zakázané“ lásce Théseovy manželky k nevlastnímu synovi Hippolytovi oděl do „drsné estetiky mrazivého severu“. Režie se ujme Jakub Šmíd a premiéra se odehraje 20. dubna v divadle Reduta.
Severský wrestling nebo kvízový turnaj
Kromě tradičních akcí, jako jsou festivaly, koncerty a divadelní představení, čeká jižní Moravu i mnoho těch, které netradičně propojují žánry. Například spojení divadla a festivalu nabídne od 13. do 24. května Divadelní svět Brno. Slibuje vystoupení Divadla bratří Formanů s jejich Ptačím sněmem, kdy se několik repríz odehraje v cirkusovém šapitó v brněnském Komárově.
RECENZE: Na vlastní peří. Formani nachystali další působivou podívanou
„Vstoupit do světa Divadla bratří Formanů znamená ocitnout se v jejich charakteristickém fantaskním vizuálním univerzu. Ptačí sněm, inspirovaný mystickým dílem perského básníka Faríduddína Attára, bude vyprávět příběh o ptácích hledajících smysl světa – i samých sebe. Společně s herci, tanečníky a performery z mnoha zemí se ve speciálně vyrobeném mobilním stanu vydáte na velkou cestu za novým králem,“ líčí pořadatelé.
Unikátní podívaná čeká na diváky také v Sonu, v tomto případě se vydají do světa severské mytologie plného boje a mytických postav. V několika termínech od 29. září do 1. října se tam odehraje představení Mythos: Ragnarök, které spojuje vážnost Shakespearova divadla s hmatatelným vzrušením živého boje, a to díky obsazení herců trénovaných v profesionálním wrestlingu. „Výsledkem je vtipné a poutavé převyprávění starověkých severských mýtů a legend, které sleduje vztahy a boje mezi ikonickými postavami jako Thor, Loki a Freyja,“ nastiňuje pořadatel Live Nation.
Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky
Je však i mnoho akcí, kde návštěvníci nejsou pouhými diváky, ale mohou se do dění zapojit. Mezi ně patří každoroční Animefest či ComicCon Junior, známé zejména množstvím účastníků v kostýmech. První jmenovaný se uskuteční v termínu od 22. do 24. května, zatímco ten druhý od 13. do 15. listopadu.
Za zmínku stojí i Kvíz Open, největší kvízová akce v Česku. Své znalosti si zájemci otestují 7. února v brněnském Bobycentru. Na více než sto týmů čeká celodenní turnaj, při němž se setkají i s kvízovými profesionály televizní soutěže Na lovu.