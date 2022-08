Farmáře zlobí, jiné fascinují. Za kruhy v obilí jsou většinou vandalové

Nejznámější případ tajemných obrazců v obilí se objevil nedaleko Boskovic v červnu 2014. Obří kruh na šesti tisících metrech čtverečních, v němž byla umístěna hvězda s ornamentem, přitahoval procesí zvědavců. Někteří spekulovali, že jde o znak NATO a šipka značí, že Aliance zaútočí na východě. Další teorie tvrdí, že na zemi působí z vesmíru energetické vlivy a kruhy v obilí jí pomáhají se s nimi vyrovnat.

Záhadným obrazcům se věnuje další díl letní minisérie o údajných mimozemských aktivitách na jihu Moravy.

„Takovou dokonalost v žádném případě nemůže vytvořit člověk,“ měla přímo na Boskovicku jasno badatelka a publicistka Tonička Plíšková. Výroba něčeho takového je podle ní možná jen z pohledu shora. „Angličané mají videa, kdy obrazec vznikne během několika sekund tím, že se objeví nějaký záblesk nebo paprsek a najednou je na poli obrazec,“ vyprávěla.

Mluvčímu boskovické radnice Jaroslavu Parmovi se tehdy pomocí kvadrokoptéry, což je v podstatě dálkově ovládaný model vrtulníku s kamerou, podařily unikátní fotografie i videozáběry z výšky asi 60 metrů. Z obrazce se stala atrakce na webu i v reálu.

Spokojení diváci, naštvaní zemědělci

Případ tehdy vyšetřovala policie, protože tvůrce poničil soukromému zemědělci pšenici. Vandala podezřelého ze spáchání trestného činu ale nikdy nevypátrala. Škoda byla původně 20 tisíc korun, ale kvůli davům turistů mířícím na pole se následně zdvojnásobila.

„My jsme pracovali pouze s jedinou variantou, a to že kruh vytvořili lidé, nikoli mimozemšťané, popřípadě nějaké vzdušné proudy. Pátrání bylo ale bezvýsledné,“ komentovala odložení případu tehdejší policejní mluvčí Alice Musilová.

Předtím se kruh v obilí na Blanensku objevil v srpnu 2010, a to nedaleko Skalice nad Svitavou. I tehdy se hovořilo o tom, že je dokonale propracovaný. A i tehdy se nepodařilo zjistit, jak vznikl.

„Region je velice silně energetický, protože je zde i spousta jeskyní a podzemních vod. Tímto krajem také proudili po starobylých stezkách lidé přes celou Moravu,“ vysvětlila si to badatelka a autorka několika knih o obrazcích Plíšková.

Že by veškeré obrazce v obilí byly dílem lidí, odmítá připustit. Uznává ale, že někdy kruhy netvoří záhadné nadpřirozené síly – tak jako nedávno před skalickým případem v Čebíně na Brněnsku. Ve svých videích dostupných na YouTube popisuje 62 výskytů kruhů v obilí na Moravě, a to jen mezi lety 1972 až 1999. Vypadají pokaždé jinak. Ten v novém tisíciletí u Znojma jako rébus, u Radějova na Hodonínsku trochu jako spirála a trochu jako sluníčko, ve Šlapanicích jako větev nebo čakry.

Farmáři ale pochopení nemají. „Když jsem to viděl, měl jsem hned po náladě. Kdybych ty umělce lapl, dal bych jim do rukou sbíječku a poslal na deset let do dolů. Polehlé obilí v jednom směru sklidit umíme, ale toto je zválené do kruhu a nedá se zvednout,“ zlobil se Bořivoj Vrzal ze Zemědělské společnosti Rakovec, která hospodaří na poli u Velešovic poblíž Rousínova, kde se objevily kruhy v obilí v červenci 2011.

Neobjasněný je jen zlomek případů

Kruhy v obilí se zabýval za 30 let svého fungování i projekt Záře, který evidoval a zkoumal UFO a další nevysvětlitelné jevy. Z několika stovek případů je jen asi pět z celé země, které se nepodařilo objasnit. „Jsou to většinou lidské padělky. I ty krásné veliké obrazce, co vidíte v Anglii (a na které se odkazovala Plíšková – pozn. red.). Nepodceňujte lidi, dokážou úžasné věci,“ poznamenává vedoucí projektu Vladimír Šiška.

Sám také mluví o videu, ale takovém, které natočili sami padělatelé, takzvaní circlemakeři. „V noci asi za čtyři hodiny v pár lidech vyrobili skoro kilometrový piktogram,“ poukazuje.

Pro touhu těchto „umělců“ po zviditelnění, přivedení pozornosti k určitému místu, nebo dokazování, že fenomén neexistuje a vše je dílem vtipálků, pochopení nemá. „Nejde o nic jiného než o vandalismus, nehledě na to, že circlemakeři prakticky znemožňují seriózní zkoumání tohoto jevu,“ vadí mu. Velký problém při zkoumání tohoto fenoménu je, že většina obrazců je znehodnocena zvědavci dříve, než se na místo mohou dostavit seriózní záhadologové.

Kromě cíleného lidského zásahu se spekuluje i o tom, že podivné obrazce způsobuje hnojení, houby, vzdušné víry, nebo jde o následky po leteckých manévrech vrtulníků. Šiška věří, že vysvětlení jednou musí přijít. Zmíněných pět neobjasněných případů má společné to, že šlo o jednoduché kruhy se změnami rostlin, žádné piktogramy.

„Myslím, že jejich původ je strašně vzácný jev pocházející od přírody než od něčeho nadpřirozeného. Tipoval bych to na neznámý typ výboje, ke kterému může dojít jen při souhře okolností, a je tak velmi vzácný,“ myslí si. Žádný z nich do Jihomoravského kraje nespadá.

Byť se mluví hlavně o obrazcích z polehlého obilí, projektu Záře byly ohlašovány i obrazce v trávě, stromovém porostu, ve sněhu či na ledě, v zemině, na silničním asfaltu a dokonce i ve vodě.