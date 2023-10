Mladík zpívá jako Karel Gott. Ale nechci se do něj stylizovat, říká

Nezapomenutelné songy legendární osobnosti českého showbyznysu si Šebek zpíval už jako dítě. Před sedmi lety dostal nápad zasvětit melodiím dvaačtyřicetinásobného držitele Českého slavíka celý koncert.

„Jenže pak přišla zpráva, že na tom Karel Gott není zdravotně dobře, a tak jsem se rozhodl, že se do něčeho takového v dané chvíli rozhodně pouštět nebudu. Ani po jeho odchodu mi to nepřišlo vhodné, nechtěl jsem působit jako někdo, kdo jeho slávu bere či chce využít jako cílený kalkul. Před dvěma roky už jsme byli připravení, ale plány překazila pandemie,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletý Šebek, který se kromě práce ve vlastní produkční agentuře nedávno začal věnovat právě hudební dráze.

Nyní podle jeho slov nastal správný čas představit lidem dlouho připravovaný projekt připomínající Gottovu hudební tvorbu i významné životní milníky. Turné s názvem Můj vzor, Božský Karel zahajuje mladý elegán z Brna v doprovodu dalších patnácti hudebníků v pátek 27. října v Břeclavi.

„To, co se po ohlášení původně jen jednoho koncertu našeho turné strhlo, je neskutečné. Zájem diváků slyšet jeho písně v našem podání předčil veškerá očekávání. Je to start splněného snu,“ dokládá, že lidé „Goťáka“ pořád milují.

Z města na jižním cípu Moravy letos Gottovi následovníci poputují za dalšími posluchači také třeba do Třebíče, Třince, Brna a dalších, celkem sedmi měst. „Tyto zastávky do konce letošního roku jsou krásným, velkolepým a překvapivým začátkem toho, co chystáme na rok 2024,“ nastiňuje zpěvák.

Obdivoval pokoru a lehkost

Ten už v šesti letech začal jezdit po představeních se svou maminkou, která vystupovala jako zpěvačka, a nabídl se mu tak pohled do zákulisí této profese. Babička ho zasvětila do krás melodické hudby a jeho tatínek, ačkoliv s ním mladý zpěvák nevyrůstal, zase hrával v muzikálech v Brně i Praze. „Maminka mě vždy prosila, abych nebyl zpěvák. Nemyslela to zle, nechtěla mě odradit, ale spíš ochránit, protože je velmi těžké se prosadit. Poslechl jsem ji ale jen na chvíli,“ vzpomíná mladý Brňan na své hudební začátky.

Už jako malý si Šebek Gottovy „pecky“ oblíbil. „Bavil mě jeho pěvecký projev, kantiléna, jeho tenor a verva, se kterou zpíval. Ještě než jsem mutoval, začal jsem tyhle písně zkoušet. To se mi ty vysoké tóny zpívaly ještě tak lehce,“ směje se.

Až v pubertě se začal zajímat o Karla Gotta jako o člověka. „A to mě oslovil ještě mnohonásobně víc. Líbila se mi jeho pokora a nadsázka, lidskost, se kterou ke všemu přistupoval. Ta lehkost. Na nic netlačil. Dělal to, co měl nejraději, a v mediálním prostoru se tolik neobjevoval. Ale když přišla nějaká zákeřná otázka, tak na ni vždy odpověděl s fantastickou lehkostí,“ vyjmenovává Šebek vlastnosti, kterými ho legendární český zpěvák inspiroval.

S některými Gottovými písněmi začal mladý hudebník vystupovat a od diváků brzo slýchával názor, že zpívá jako mladý Karel. „Tenkrát jsem vůbec neviděl nějakou hlasovou podobnost. Já se slyším jinak, než mě vnímají ostatní. Diváci mě ale pobízeli, abych jeho písně zpíval častěji. A to jsem i udělal,“ vzpomíná.

Na Šebkova vystoupení dnes chodí posluchači všech věkových kategorií. „Dcery berou na koncert mámy, mámy berou dcery. To kouzlo, které tu Karel Gott pro nás zanechal, je, že ho znají opravdu všechny generace,“ má jasno.

Včelka Mája v latinském rytmu

Sám by však nikdy věhlasného zpěváka, se kterým se bohužel nestihl osobně setkat, nechtěl napodobovat hlasem ani chováním. „Karel Gott byl a vždycky bude jen jeden. Je nenahraditelný. Já mám jeho písně opravdu rád a chci je zpívat svým vlastním hlasem a přístupem. Nechci se proto stylizovat do jeho vystupování, jdu sám za sebe s kůží na trh. Ať diváci sami posoudí, jestli jim můj přístup sedí,“ hlásí.

V každé písni se přitom snaží objevit něco svého a podle toho ji i předává. „Občas vycházíme z původních aranží, ale jsou i takové, kde se vracíme k prvním živým koncertům ze šedesátých let. A některé naopak vybíráme z let pozdějších nebo si je dotváříme a dáváme jim moderní zvuk. Můžu prozradit, že Včelku Máju hrajeme třeba v latinských rytmech, stejně tak Kávu si osladím. Trošku si s tím tedy hrajeme, ale pořád s velkou opatrností,“ přibližuje Šebek.

„Nicméně jsou i tací umělci, kteří z jeho písně udělají něco úplně jiného. Například skupina Nightwork přišla před lety s Včelkou Májou a své posluchače si našla i tato verze,“ upozorňuje.

Koncertovat se slavnými hity jako Lady Carneval či Trezor však není jen tak. „Z vystupování jsem měl obrovský respekt. Jméno Karel Gott je totiž ochranná známka, což je zcela pochopitelné, jinak by toho využil každý obchodník,“ přibližuje Šebek, který s třesoucíma se rukama psal před dvěma lety e-mail na Karel Gott Agency, aby představil svůj záměr.

„Přišla mi milá zpráva, ať pokračuji v tom, co dělám, a to mě tenkrát namotivovalo. A při plánování projektu jsme dostali přesné pokyny, jak můžeme s jeho písněmi, respektive s jeho jménem zacházet,“ komentuje.

Z tohoto důvodu nenese turné přímo Gottovo jméno. „Dlouho jsme nad tím přemýšleli, ale nakonec název vychází zcela z logiky věci. Je mým největším vzorem. Ve formě Můj vzor, Božský Karel jsme od agentury dostali svolení tenhle titul používat,“ uzavírá.