Motorkář dostal tolik krve, kolik se daruje za den ve třech nemocnicích

Když do traumacentra Fakultní nemocnice Brno přivezli cyklistu sraženého automobilem, měl mnohočetná zranění a absolvoval celou sérií operací. Během několika málo dní mu v nemocnici podali 111 transfuzních přípravků všech typů.

Dalším takovým případem byl motorkář, který havaroval. Situace byla podle lékařů dramatická, jen během prvních 24 hodin bylo nutné podat 61 transfuzních přípravků a během celé hospitalizace pacient dostal 157 krevních produktů.

„Jen pro představu je to asi stejný počet, jaký jsme schopni během jednoho odběrového dne odebrat v Brně, Jihlavě a v Třebíči. Dá se říct, že jeden odběrový den zajistil záchranu jednoho jediného pacienta,“ vypočítává primářka transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno Hana Lejdarová.

Toto pracoviště, které je největším zařízením transfuzní služby v republice s dalšími odběrovými středisky v Třebíčí a Jihlavě, je součástí traumacentra při FN Brno. Úkolem krizových transfuzních center je zajištění krve pro mimořádné události.

„Jsme nedílnou součástí traumacentra. Ročně zpracujeme kolem 50 tisíc dárcovských odběrů, z nich jsme schopni vyrobit asi 40 tisíc jednotek červených krvinek, 10 tisíc jednotek krevních destiček a 80 tisíc jednotek plazmy. Ta neslouží pouze k transfuzi, ale z větší části plazmy se vyrábějí léčiva, která také slouží pro život zachraňující situace,“ pokračuje Lejdarová.

Spotřeba krve roste, dárců však ubývá

Lékařka dodává, že polovinu produkce spotřebuje sama nemocnice, zbytek slouží ostatním nemocnicím nejenom v Jihomoravském kraji. Zatímco spotřeba krve narůstá, prvodárců ubývá.

„Ráda bych proto apelovala na potřebu nových dárců krve, vzhledem k tomu, že počet prvodárců celostátně meziročně klesá. Přitom spotřeba transfuzních přípravků, zejména tam, kde se poskytuje specializovaná péče, narůstá. Bez dárců by se nejen traumacentrum, ale i řada dalších zdravotnických oborů poskytujících vysoce specializovanou péči, neobešly,“ upozorňuje primářka.

Transfuzní přípravky a krevní deriváty mohou v nemocnici dostat nejen lidé po úrazech, ale i onkologičtí pacienti, rodičky nebo i děti, a to od nejmenších miminek.

Brněnské traumacentrum je spádové pro celý Jihomoravský kraj, ale také větší část kraje Vysočina a příhraniční části Zlínského, Pardubického a Olomouckého kraje. Odhadem tak má spádovost pro 1,5 milionu obyvatel.

„Poskytujeme především vysoce specializovanou péči a často začínáme tam, kde jiní končí, to znamená, na co nemají personální, věcné vybavení a souhru odborností. Nemocnice má 100 lékařů, kteří jsou každý den mimo pracovní dobu k dispozici k poskytování multidisciplinární péče, dalších 30 jich je na telefonu připravených kdykoli přispět svojí odborností do péče o nemocné,“ dodal ředitel FN Brno Ivo Rovný.