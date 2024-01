Brno „zavařilo“ kraji, ten musí najít místo pro desítky nových úředníků

Úleva pro jednoho znamená starosti pro druhého. Zatímco vrcholní politici v Brně si mohou mnout ruce, že po prosincovém rozhodnutí o zřízení centrálního stavebního úřadu a zrušení těch „malých“ na městských částech se jim podaří ušetřit, na jejich kolegy na jihomoravském hejtmanství to přenese další provozní výdaje a personální starosti.

Krajský úřad totiž musí jednak kvůli rozhodnutí Brna a jednak kvůli novému stavebnímu zákonu nabrat více než čtyři desítky nových úředníků, což mu vytváří problém. Budova hejtmanství na Žerotínově náměstí v Brně je kompletně obsazená, takže v ní není dost míst pro všechny.

Vedení úřadu tak musí rychle vyřešit, kam by svoji agendu mohlo přesunout. „Máme vytipováno celkem sedm prostor. Není jednoduché najít něco, aby tam mohl být takový počet lidí,“ přiznává potíže jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Až totiž odpovídající prostory najde, musí do nich posadit nejen dvaačtyřicet nových pracovníků, ale i další tři desítky úředníků, kteří na krajském úřadě už nyní pracují na stavebním odboru. „Cílem je, aby byli všichni v jedné lokalitě a občané nemuseli složitě vybírat mezi různě dislokovanými pracovišti,“ vysvětluje kompletní přesun jihomoravská mluvčí Alena Knotková.

Vedení krajského úřadu nyní musí porovnat nabídky, například výši nájmu nebo jak nákladné by byly úpravy prostor na kanceláře. Vše musí začít fungovat od července. „Byl jsem ujištěn, že se to včas zvládne,“ oznamuje Grolich.

Objekty, mezi nimiž nyní úřad vybírá, hejtman nekonkretizoval. Podle něj jsou ale všechny v soukromých rukou a všechny zároveň v blízkosti centra Brna.

Vyšší počet úředníků i výdaje

Pořizovací náklady na vybavení odhaduje hejtmanství na zhruba 12 milionů korun. „Ty provozní budou v roce 2024 činit zhruba 5,8 milionu korun, náklady na platy včetně povinných odvodů a povinného vzdělávání pak maximálně 19,8 milionu korun,“ vyčísluje mluvčí.

Dohromady tak jde letos o necelých 38 milionů, v dalších letech za celých dvanáct měsíců provozu to bude zhruba 48 milionů korun. Většinu sice pokryjí vyšší transfery od státu, zejména na platy úředníků, zhruba třetinu z této částky ovšem musí doplatit kraj ze svého.

I kvůli navýšení provozních výdajů tak z těchto kroků nejsou jihomoravští radní dvakrát nadšeni. Pálí je především zmíněné rozhodnutí Brna, o kterém je prý nikdo z tamních vrcholných politiků oficiálně neinformoval a které pro hejtmanství znamená přijmout šestnáct úředníků navíc.

„Škrtat se teď v rozpočtu nic nebude, ale tyto peníze se mohly využít jinak. Mohla se opravit střecha nebo silnice,“ zlobí se krajský radní pro investice Vladimír Šmerda (ODS). Grolich nicméně jeho slova mírní a tvrdí, že to nelze takto jednoduše říct, protože provozní výdaje na chod úřadu se mění z roku na rok například i kvůli cenám energií. „Náklady kvůli Brnu však tvoří třetinu z celkové sumy navýšení,“ oznamuje hejtman.

Kraj cílí na úředníky města

Hejtmanství kvůli Brnu pocítí důsledky, protože odvolacím orgánem proti rozhodnutí stavebního „superúřadu“ nemůže být magistrát jako dosud, ale vyšší instance, tedy kraj.

Vedení Brna tvrdí, že to městu vedle úspor přinese zjednodušení celého stavebního procesu, kraj ovšem minimálně na začátku počítá se zádrhely a zpožděním vyřizování dokumentů. „Tomu se bohužel nelze vyhnout, ale přesto se vynasnažíme, aby byl dopad pro občany co nejmenší,“ sděluje Knotková. Grolich navíc přiznává, že se do prázdnin nemusí podařit sehnat všechny potřebné posily do úřednického týmu.

Hledat potřebný personál chce Grolich i mezi stávajícími úředníky na magistrátu nebo v městských částech. V polovině února plánuje vypsat výběrová řízení na jednotlivé pozice. „Odhaduji, že tak polovina ze sedmnácti zaměstnanců, kteří pracují na magistrátu, zkusí výběrová řízení,“ míní tajemník Oliver Pospíšil.

Ti by mohli být v klidu i tak, protože o svá místa podle Pospíšila nepřijdou, neboť budou automaticky přeřazeni do nového „superúřadu“. Jak však tajemník prozradil, bude se to týkat pozic běžných referentů. Pokud je někdo vedoucí a má tak i vyšší plat, musí se přihlásit do konkurzu na tento post.

Nový brněnský centrální stavební úřad má na rozdíl od toho krajského už i své pevné místo v budově České pošty v Orlí ulici. Do léta se však nestihne prodej budovy městu, o kterém Brno se státním podnikem jedná. „Je zřejmé, že tam budeme minimálně na počátku v nájmu,“ podotýká tajemník. Nejpozději v dubnu začnou úpravy, aby se kanceláře včas vybavily nábytkem, počítači a další technikou.