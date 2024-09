Sanitáře viní, že sahal ženě po narkóze do vaginy. Čin přiznal, u soudu ho popírá

Z činu státní zástupce Jan Adam viní čtyřicetiletého Františka Š. Podle obžaloby muž v polovině listopadu 2022 při transportu pacientky po narkóze využil její bezbrannosti a dvakrát jí strčil ukazováček do vaginy. Malátná žena mu podle obžaloby poté odstrčila ruku.

Muž pacientku po operaci převážel na pokoj. Skutek se údajně stal na takzvaném překladišti, kde sanitář ženu za asistence sestry a anesteziologa překládal z operačního stolu jinam.

Obžalovaný se na policii nejdříve plně doznal. Předseda senátu dnes přečetl jeho výpověď, ve které muž uvedl, že se mu žena líbila. Na překladišti byla podle něj už probraná, a když ji překládali, využil situace a pod dekou jí dvakrát strčil ukazováček do vaginy. Uvedl tehdy, že vzhledem k tomu, že to bylo pod dekou, nikdo to nemohl vidět. Vypověděl, že nevěděl, proč to udělal, že to bylo ve zkratu. Prý to nikdy dřív neudělal a činu lituje.

V pozdější výpovědi čin popřel. Uvedl, že byl pod nátlakem policistů. Skutek popřel, stejně tak i dnes. „Nic takového jsem nespáchal, nemám to zapotřebí. Mám spokojené manželství, nemám potřebu nic takového dělat,“ uvedl dnes obžalovaný František Š.. Podle něj byla poškozená pacientka policistka, a proto jí kriminalisté neměli důvod nevěřit. „Vyhrožovali mi, abych si rozmyslel, co vypovím, jinak na mě uvalí vazbu. Bál jsem se o rodinu,“ prohlásil u soudu.

Chce odškodnění 250 tisíc

Poškozená řekla, že si pamatuje probuzení a pak hlas, který říkal, ať František zůstane u paní. Poté cítila, jak jí prsty někdo zajíždí „dovnitř“. „Já jsem nemohla otevřít oči. Měla jsem přes břicho ruce, tak jsem ho odstrčila a ono to přestalo. Nemohla jsem se probrat, nic jsem nemohla,“ popsala v emotivní výpovědi.

Podle pozdější výpovědi Františka Š. byla zdravotní sestra, která pomáhala při překládání pacientky z operačního stolu, mimo dohled asi pět sekund, proto by podle svých slov pro popsaný čin neměl prostor. Ani podle ní a jejího odhadu by takový skutek nebyl při převozu možný.

Poškozená pacientka u soudu uvedla, že na takzvaném dospávacím pokoji se následně rozbrečela. Zdravotní sestře pak řekla, co se jí stalo. Ta popsala, že žena brečela, třásla se. Snažila se jí proto utišit. Ještě v nemocnici podala pacientka stížnost, druhý den po propuštění z nemocnice to šla oznámit na policii.

„Nechtěla jsem, aby se to stalo někomu dalšímu. Na pokoji se mnou byly i další ženy, jedné bylo asi dvacet let. Nechtěla jsem před nimi o tom mluvit, abych je nevystrašila, jen jsem se těšila domů. Na odvoz jsem šla čekat ven, chtěla jsem být z nemocnice pryč co nejdřív,“ vypověděla žena se slzami stékajícími po tvářích a třesoucíma se rukama.

Manželku obžalovaného vyvedli

Znalkyně z oboru psychologie Denisa Dokulilová uvedla, že žena je schopna správně vnímat události i je reprodukovat. Nemá tendenci k fantazírování. Nenašla ani motiv, proč by nemluvila pravdu. Poškozená po události v době jejího vyšetření podle ní trpěla ztrátou zájmu, psychickými obtížemi či zvýšenou úzkostí, což byl s největší pravděpodobností následek jednání obžalovaného.

Ten v nemocnici už nepracuje. Zařízení se k věci vyjádřilo na webu, uvedlo, že šlo o politováníhodný čin jednotlivce a nemocnice poskytla policii veškerou součinnost. K řízení se připojila postižená žena, po muži chce jako nemajetkovou újmu 250 tisíc korun.

Obhájkyně obžalovaného chtěla nechat z dnešního jednání vyloučit veřejnost, což soud zamítl. Při výslechu pacientky před soudem nebyl na její žádost obžalovaný František Š. přítomný. Jeho manželku musela ze soudní budovy vyvést justiční stráž, protože slovně napadala poškozenou před jednací místností. Na novináře také ukazovala prostředníčky.