Končící koalici odbíjí poslední týdny. Proti Grolichovi se postaví 14 lídrů

O Senát stojí Šlachta nebo režisér Rychlík Vedle nových krajských zastupitelů bude část Jihomoravanů vybírat i svého nového senátora. Po šesti letech končí mandát Mikuláši Bekovi, ten se však rozhodl, že se do obhajoby křesla v jednom z brněnských obvodů nepustí. „Chci se plně věnovat potřebným změnám v resortu,“ vysvětlil své rozhodnutí Bek, jenž zastává post ministra školství. Mezi horkými favority na uvolněný post je brněnský režisér Břetislav Rychlík, který získal podporu hned několika stran a hnutí. Kromě TOP 09, jež ho do boje vysílá, se na jeho stranu přidala také ODS, Piráti nebo Zelení. Jeho vyzyvateli jsou lidovecká poslankyně Marie Jílková, náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (ANO), jíž vyjádřila podporu i Sociální demokracie (SOCDEM), či cestovatel a zastupitel městské části Brno-střed Libor Zabloudil (STAN). Celkem se v Brně v obvodu číslo 59 utká o Senát osm kandidátů, jména druhé čtveřice zatím nejsou známá. O jedno jméno více budou mít na výběr voliči z Břeclavska, kde se letos jako na druhém a posledním místě jihu Moravy konají senátní volby. Na rozdíl od Beka chce tamní senátor a někdejší starosta Mikulova Rostislav Koštial svůj mandát obhájit. Tentokrát nejde do boje pouze za svou domovskou ODS, ale celou koalici SPOLU. Hlavním konkurentem se mu nejspíš stane zakladatel hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Chci být hlasem proti vládě,“ podotkl. STAN vysílá do voleb starostu Moravského Žižkova Josefa Osičku, kterého podpoří i Piráti. Hnutí ANO pak nominovalo poslance Miloslava Janulíka a posledním dosud známým kandidátem za SOCDEM je ředitel domova pro seniory David Malinkovič