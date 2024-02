Exhejtman Hašek chce zpět na výsluní, nevyloučil účast v krajských volbách

Bývalý vrcholný politik si nyní v barvách strany PRO Jindřicha Rajchla, v níž zastává post šéfa jihomoravské organizace, připravuje půdu, aby se pokusil znovu dostat na výsluní. A to třeba už na podzim v krajských volbách, se kterými jeho účast může „zamávat“.

Haškovy snahy o návrat byly viditelné už loni na jaře, kdy s expremiérem Jiřím Paroubkem zakládal spolek Nespokojení, který se měl přetavit v politickou stranu. Nakonec k tomu nedošlo. Jejich cesty se rozešly a on zakotvil u Rajchla, jenž sám včera navíc zmínil, že Hašek hodlal stvořit vlastní politickou stranu po vzoru slovenského Směru premiéra Roberta Fica.

Matador střídá dezinformátorku V čele jihomoravské organizace hnutí PRO Jindřicha Rajchla stála od jejího vzniku Petra Rédová Fajmonová. Tato aktivistka je známá už z dob pandemie, kdy šířila dezinformace o očkování proti covidu. Vydávala se přitom za „zdravotní sestru z brněnské JIP“. Nemocnice se tehdy jasně vyjádřily, že nikdo takový u nich nepracuje. V roce 2022, kdy se přidala k Rajchlovi, za jeho uskupení neúspěšně kandidovala do Senátu. Loni se ovšem s Rajchlem ve zlém rozešla. Spolu s ní zmizela i celá členská základna jihomoravské buňky. Rédová také později Rajchla kritizovala. Údajně ji úkoloval, aby uspořádala protest proti Ukrajincům v Brně v době, kdy zemřel romský mladík po konfliktu s Ukrajincem u přehrady. Poté ji zase za akci „sepsul“. Rédová se nyní chystá kandidovat v eurovolbách za komunisty. (mos, rkr)

„Pro řadu lidí je to šok. Kladou si otázku, jak je možné, že se dlouholetý sociální demokrat spojuje právě se stranou pana Rajchla, která má určité nálepky. Já svoje hodnoty ale nijak nezměnil,“ prohlásil Hašek na čtvrteční tiskové konferenci. Narážel tak na to, že názory „rajchlovců“, kteří se v průzkumech pohybují kolem dvou procent, jsou označovány za extremistického ražení čerpající z dezinformační scény.

V Sociální demokracii se podle informací MF DNES řadu měsíců mluvilo o tom, že Hašek něco chystá a že nebude dlouho trvat, než stranu definitivně opustí. Dost dobře totiž věděl, že v nové SOCDEM pod vedením Michala Šmardy pro jeho ambice není místo.

„Chyb v našich barvách napáchal opravu hodně. Jak by řekl pan premiér, dali jsme žlutou nebo červenou kartu a on se nyní rozhodl hrát za jiný tým,“ konstatoval suše jihomoravský šéf sociálních demokratů a starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan. Na mysli má nejen lhaní v televizním rozhovoru, ale i další kauzy, jako třeba kontroverzní získání doktorského titulu ve slovenském Sládkovičově.

Ke kandidatuře v krajských volbách se Hašek přímo nevyjádřil. To však podle brněnského politologa Michala Pinka může být záměr. „Pokud by to udělal, je možné, že by pak jakákoliv svá další vyjádření musel zpětně vykazovat jako součást kampaně,“ poznamenal Pink.

Na dotaz MF DNES Hašek svou kandidaturu skutečně nevyloučil. „Příprava voleb v naší krajské organizaci teprve začíná. Straně poskytnu veškeré své know-how hejtmana a předsedy Asociace krajů bez ohledu na to, kdo se stane lídrem kandidátky, zda na ní budu, či nebudu i já,“ sdělil.

Už osm let sice není hejtmanem, jižní Moravu má ale důkladně zmapovanou a proježděnou a může se opřít minimálně o dobrovolné hasiče, jež jako první muž kraje štědře dotoval. O nutnosti jejich podpory se zmínil i ve včerejším projevu.

Vysaje voliče SOCDEM?

Že je pořád populární, šlo vidět i ve volbách 2020, kdy už čtyři roky seděl v opozici a nebyl ve vrcholné politice. Voliči jej do krajského zastupitelstva vykroužkovali z 18. místa kandidátky. Na mandát sice po půlroce rezignoval, což však může nyní obratně využít k tomu, aby se s „čistým štítem“ pokusil znovu vyrazit do boje a získat na svou stranu právě své bývalé voliče, tedy příznivce SOCDEM.

„Riziko, že nám je vezme, tady je, ale na druhou stranu je výzva se s ním utkat. Je to velmi schopný rétor, velmi pracovitý člověk, takže to nebude jednoduché,“ popsal Štefan, jenž bude jihomoravským lídrem Sociální demokracie.

Hašek může ovšem do své náruče zlákat i některé své bývalé spolustraníky. Okresní organizace Sociální demokracie na Brně-venkov, v jejímž předsednictvu Hašek působil, totiž kvůli rozdílnému pohledu na řízení jihomoravské buňky strany bojkotuje krajské volby a nikoho na společnou kandidátku nenominuje.

„Může samozřejmě část voličů ukousnout, ale jak moc, na to je ještě brzy. Pokud se však podíváme do historie, bývalí politici nebyli v nových barvách příliš úspěšní,“ poznamenal Pink a připomněl rok 2010, kdy Miloš Zeman nedostal zemanovce do Sněmovny, ale dokázal sebrat dostatek hlasů sociálním demokratům. Ti tak i přes vítězství skončili v opozici. Na jižní Moravě teď SOCDEM bojuje o holé přežití v krajské politice.

A Hašek loví v jiných barvách. Do hnutí PRO zamířila i brněnská exnáměstkyně primátora za KDU-ČSL Klára Liptáková nebo někdejší sociálnědemokratický senátor Jozef Regec. „Naštvaný volič bude na podzim vybírat především mezi ANO, SPD a možná právě hnutím PRO,“ doplnil politolog Pink další uskupení, které může Hašek ohrozit.

Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek je šéfem jihomoravské organizace hnutí PRO, místopředsedkyní bývalá brněnská náměstkyně za KDU-ČSL Klára Liptáková.

Adeptky na jedničky jihomoravských kandidátek za tato hnutí, starostka Znojma Ivana Solařová (ANO) a tamní místostarostka Petra Svedíková Vávrová (SPD) možné riziko nechtěly příliš komentovat.

Hašek ani Liptáková ovšem nemusí být jediní výrazní politici Brna a jižní Moravy, kteří chtějí zamíchat krajskými volbami, do nichž se vydá ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pod hlavičkou SPOLU v čele s nynějším lidoveckým hejtmanem Janem Grolichem. Robert Šlachta totiž nejspíš hodlá přesvědčit ke kandidatuře za jeho Přísahu také exprimátora za hnutí ANO Petra Vokřála. Ten na dotaz MF DNES nereagoval.