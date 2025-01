Zbytečné krajské budovy mohou najít nové využití, hájenku získali skauti

„Hájenka byla donedávna ve správě Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, ale poslední tři roky neměla pro školu žádné využití. Skauti pro nás představují významného partnera v práci s dětmi a dospívajícími, darováním hájenky jim umožníme vytvořit zázemí pro jejich klubovnu. Věříme, že toto nové prostředí významně podpoří jejich aktivity a přispěje k dalšímu rozvoji skautingu na Hodonínsku,“ oznamuje krajský radní pro majetek František Hasoň (KDU-ČSL).

Hejtmanství nejprve oslovilo vlastní příspěvkové organizace, zda mají o hájenku zájem. Přihlásili se však až skauti. V darovací smlouvě si kraj pojistil, že ji využijí pouze k nekomerčním účelům, a díky předkupnímu právu si objekt z roku 1951 může pořídit zpět do svého majetku.

Právě provozování veřejně prospěšných činností je hlavní podmínkou pro to, aby spolky, charitativní organizace nebo třeba vzdělávací instituce mohly podobně nevyužité budovy získat bezplatně.

Do rukou skautů se hájenka dostala po zhruba osmiměsíčním jednání. Vyhráno však zdaleka nemají. Technický stav staré přízemní budovy s podkrovím, dvěma byty a rozsáhlými sklepy vyžaduje kompletní rekonstrukci, jež pohltí miliony korun. „Aktivně hledáme možnosti, jak opravu budovy financovat. Už jsme například založili transparentní účet,“ sděluje Karel Ryba, člen okresní rady Junáka Hodonín. Skauti plánují vypsat sbírku a také oslovit významné firmy v regionu, část prací udělají svépomocí.

Získat nevyužité krajské objekty mohou také obce, třeba pro vybudování dostupného bydlení. Ostatně vyhodnocení možnosti jejich uvolnění si vedení kraje vetklo do programového prohlášení. Vytvořit seznam takových budov nicméně neplánuje. „Řešíme to průběžně. Navrhují je příspěvkové organizace, které je mají ve správě,“ přibližuje Hasoň.

Jako krok správným směrem vnímá předávání nepotřebných budov i člen stínové krajské vlády ANO Patrik Pařil. „Je dobře, že najdou další využití pro komunitní nebo volnočasovou činnost. Jedná se o budovy na odlehlejších místech, které nejsou atraktivní pro prodej a nikdo jiný mimo spolky a podobné organizace o ně nemá zájem,“ zmiňuje Pařil.

Brno budovy draží, nebo si je nechává

Že by se vydalo cestou prodeje, třeba prostřednictvím elektronické aukce, jako to dělá Brno s nevyužitými nemovitostmi, nemá hejtmanství v tuto chvíli v plánu. Muselo by se jednat o atraktivní majetek, kde je předpoklad velkého zájmu kupujících.

Přitom Brno začalo elektronicky dražit už před několika lety a vedení města je s tím spokojené. V nemálo případech totiž konečná cena výrazně překročila tu vyvolávací.

Posledním příkladem je dražba bytového domu na adrese Pekařská 16. Zájemci se sice našli až napodruhé, ale ten vítězný s nabídkou dosahující 53 milionů korun překonal vyvolávací částku téměř 50 milionů z prvního kola. Aby město přilákalo zájemce, snížilo sumu pro opakovanou dražbu o pět milionů oproti znaleckému posudku.

Že by od něj získávaly nevyužité budovy bezplatně třeba spolky, které s ním nejsou spojené, se neděje. Podle radního pro majetek Jiřího Olivy (SOCDEM) magistrát maximálně předává nemovitosti zdarma do správy svým příspěvkovým organizacím.

Třeba brněnská hvězdárna takto získala pětici přízemních domků na Kraví hoře, Turistické informační centrum zase vodojemy na Žlutém kopci, jež město předtím nechalo zvelebit za 150 milionů. „Objekty pořád zůstávají v našem majetku, tyto organizace se o ně pouze starají a bezplatně je užívají,“ upřesňuje Oliva.