Zloděj s cizí hotelovou kartou vykradl pokoj, triko vyměnil za značkový oděv

Třicetiletý muž loni v srpnu našel na zemi v centru Brna hotelovou kartu. Místo snahy o její vrácení do příslušného hotelu se rozhodl situace využít.

„Vešel do hotelu, prošel nenápadně kolem recepce, vyjel výtahem do patra a vyhledal číslo pokoje z karty. Když ji vložil do dveřního mechanismu, dveře pokoje se opravdu otevřely,“ popsala policejní mluvčí Petra Hrůzová.

V pokoji našel zloděj bohatou kořist včetně lákavého oblečení. „Do hotelu vešel ve špinavých šortkách, pantoflích a roztrhaném tričku. Odcházel jako jiný člověk, oblečený ve značkovém sportovním outfitu s tmavými slunečními brýlemi,“ přiblížila Hrůzová.

Zloděj si ukradené věci odnesl v luxusních taškách. Sebral dvoje značkové pánské hodinky, běžecké boty, společenský pánský oblek, tři mobilní telefony, troje chytré hodinky i golfové oblečení a míčky. Celková hodnota ukradených věcí přesáhla milion korun.

Pachatel, který teď sedí ve vězení za jinou majetkovou trestnou činnost, byl nyní obviněn z porušování domovní svobody a krádeže. Pobyt za mřížemi se mu tak může prodloužit o dalších osm let.