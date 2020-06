VIDEO: Strážník v obchodě odhalil zlodějku. Čumíte po každém, vyčetla mu

Brněnský strážník na konci minulého týdne vyrazil v době vyhrazené pro odpočinek do supermarketu v Bohunicích. Tam si u regálu s cukrovinkami všiml čtyřiapadesátileté ženy, která se nervózně rozhlížela kolem sebe.

„Pak si dala do košíku několik bonboniér a odešla. Jenže vzápětí vycházela z uličky a v košíku už měla jen pečivo. Strážník ji tedy za pokladnami kvůli této nesrovnalosti oslovil,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Pavel Šoba.

Zákaznice tvrdila, že bonboniéry uložila zpět na původní místo. Když jí však chtěl strážník zkontrolovat tašku, vyrazila zpět k regálu, kam čtyři balení ze své tašky vyskládala se slovy „teď jsem je vrátila“.

„Tak takhle to nefunguje, paní,“ upozornil jí strážník.

Za to se od ženy dočkal výčitek. „Vy nemáte chodit nakupovat, vy čumíte po každém. Jenom vlezete do obchodu a už se díváte, kde kdo co má,“ čílila se dopadená.

Protože krádež zboží v hodnotě 560 korun dál popírala, bude předvolána před správní orgán. U něj jí místo desetitisícové pokuty bude hrozit až pětinásobný postih.