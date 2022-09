Opravovaný kostel v Brně je zničený víc, než se čekalo. Vybírá se na okna

„Dosavadní práce odhalily, že míra poškození zejména trámů v krovech a kamenných prvků je větší, než jsme na základě původních průzkumů předpokládali. Spolu se zdražováním materiálu a prací to bohužel znamená i větší náklady, a to v řádu milionů korun,“ přiblížil farář od sv. Jakuba Jan Pacner.

Pro letos zahájenou etapu oprav počítala farnost původně s náklady 131 milionů korun.

„Po demontáži gotických kamenných kytek a následných pevnostních zkouškách se ukázalo, že pískovec uvnitř se drolí v ruce. A to už není na zpevnění, ale na výměnu,“ upřesnil manažer projektu Aleš Taufar a dodal, že k rekonstrukci přistupují tak, aby se kameny nemusely dalších 40 let opravovat.

Podobná situace se podle něj týká poškozených trámů krovu. „Jsou zasažené hnilobou zpravidla uvnitř po celé své délce. Poškození není vidět, ale pevnost trámu je desetinová,“ dodal Taufar k výměně, při níž se používají původní tesařské postupy.

Farnost na opravy získala evropské i městské dotace. Na vitráže mohou přispět i lidé. „Na webu mohou zájemci přispět na výměnu vitrážových okenních tabulek. Je jich devět tisíc a každý si může vybrat konkrétní místo v kostele, případně ho symbolicky darovat svým blízkých. Věříme, že to zaujme lidi, kteří mají k našemu kostelu nějaké osobní pouto,“ věří Pacner.

Místo poválečného provizoria z čirého skla, jehož kovové prvky a uchycení byly ve špatném stavu, se vrací vitrážové zasklení. Dárci mohou symbolicky sponzorovat jednu tabulku za 500 korun.

Opravu pozdně gotické církevní stavby v historickém centru Brna přibližuje do 10 října výstava v nákupní galerii Vaňkovka. Vyrostl tam 16 metrů vysoký model svatojakubské věže a prostřednictvím fotografií a videoprojekcí návštěvníci uvidí, co je čeká po dokončení vyhlídky v kostelní věži – z výšky 42 metrů se otevře nový pohled na městské centrum. Práce by měly skončit na konci příštího roku.