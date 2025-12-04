U kauzy Stoka soud řeší dohody o vině a trestu. Na přetřeš přijde i Švachula

Žalobce Petr Šereda soudu navrhl, ať uzavřené dohody schválí. Nemusí tak však učinit, v takovém případě by řízení pokračovalo standardně.
Jako první soud posuzuje dohodu podnikatele Lubomíra Smolky a jeho firmy Kros-stav, následovat bude Jiří Švachula. Později je na programu podnikatel Pavel Ovčarčin a bývalý vedoucí Správy nemovitostí na Brně-střed Petr Kosmák. Případy soud projednává samostatně.
Podle Šeredy jsou tresty uzavřené v rámci dohod v kontextu původního zrušeného rozsudku, ale mírně zmírněné s ohledem na dlouhou dobu, kdy se celá záležitost táhne. Soudy ji řeší víc než pět a půl roku. Mezi tresty jsou i ty nepodmíněné.
Švachula ve středu při znovuotevření případu u krajského soudu odmítl vypovídat. Není proto jasné, jaká motivace ho přiměla k obratu, kdy se doznal a uzavřel s žalobcem dohodu. Původně jakoukoliv vinu odmítal. K soudu s ním dorazil i jeho obhájce Kárim Titz známý z bitcoinové kauzy.
|
Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině
Soudní líčení je v plánu i v pátek. Obžalobě čelí 11 lidí a dvě firmy. Jedinými dvěma, kdo s žalobcem neuzavřeli dohodu, jsou podnikatelé Petr Kalášek i Ivan Trunečka, které krajský soud v původním líčení plně osvobodil.
V případu Stoka jde o systematickou korupci a ovlivňování veřejných zakázek v Brně. Švachula u krajského soudu vyfasoval trest devět a půl roku vězení, Ovčarčin šest let za mřížemi. Smolka a Kosmák vyvázli s tříletými podmínkami. Původní verdikt loni zrušil olomoucký vrchní soud.