Jihomoravské školy, hospody a sauny se plní, akvapark a zámky zatím ne

„Pokud totiž potřebují jet MHD, jít nakoupit nebo do restaurace, stejně je musejí použít. A to dodržují,“ vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Při pondělním největším rozvolnění opatření proti koronaviru si jižní Morava otestovala i další novinky.

1 Do škol zamířily dvě třetiny dětí

Možná tu největší zažili žáci prvního stupně základních škol, kteří opět zamířili do lavic. Návrat byl dobrovolný, a tak například dva páťáci z Brna si místo vyučování užívali koloběžek v centru města.

Podle oslovených ředitelů nicméně zájem rozhodně nebyl malý a do škol se vydaly zhruba dvě třetiny dětí. „V jedné páté třídě máme dokonce třicet dětí, nastoupili všichni,“ sdělil Pavel Trulík, ředitel znojemské základní školy v Pražské ulici.

V „sousední“ Základní škole Mládeže, stejně jako jinde, ještě ladili provoz jídelny, aby se na obědě nesetkávalo více skupin. „Každá totiž stráví nad jídlem jinak dlouhou dobu,“ vysvětlila ředitelka Romana Loydová.

Těmito nesnázemi se nemusí zabývat třeba ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde děti neobědvají v jídelně, ale dostávají studené balíčky, které jedí ve třídách.

V Brně v Rašínově ulici zase museli řešit potíž s neukázněnými rodiči, kteří chtěli doprovodit své děti až do budovy. Nově tak do vstupních dveří umístí lavici a vrátný do školy pustí jen žáky a učitele.

Do ZUŠ Mikulov se vrátila naprostá většina vyučovaných žáků. „Neobnovili jsme zatím výuku hromadných oborů, ale uvažujeme o tom, že po současném novém částečném uvolnění opatření bychom tak alespoň v menší míře učinili v příštím týdnu,“ nastínil ředitel Jiří Vrbka.

I tady během omezení udržovali s dětmi elektronický kontakt. Podle ředitele se povedlo pokračovat ve výuce s mnohem menšími negativními dopady, než se původně obávali.

„Dokonce lze říci, že nepředvídatelná situace může proti všemu očekávání přinést něco pozitivního i do budoucnosti, hlavně v možnosti rozšíření a obohacení učebních metod například o komentované záznamy procvičovaných skladeb, poskytující žákům i rodičům zpětnou vazbu,“ míní Vrbka.

2 Hurá do milovaných hospůdek

Dovnitř svých oblíbených podniků se naopak konečně dostali všichni hosté restaurací. Třeba do vyhlášeného brněnského hostince U Bláhovky, který nenabízel rozvoz ani výdej z okénka, jich přišlo skutečně hodně. A stejně tak do pizzerie Suzie’s. „Lidé se na nás dost těšili, psali nám, plní se i rezervace,“ shrnula majitelka Zuzana Suchá.

To blanenská restaurace U Golema hlásila nižší zájem. „Nepřišlo tolik lidí, na kolik jsme byli zvyklí. Snad se to brzy zlepší,“ zhodnotil majitel Bohuslav Jedinák.

Do Stopkovy pivnice, kde si v centru Brna není možné sednout na zahrádku, se v pondělí po dlouhé době vydal s kamarádem i Pavel Anderle. „Nejdříve jsme byli jinde venku na zahrádce, ale byla zima a zrovna pršelo, tak jsme se přesunuli,“ pochvaloval si „staronovou“ možnost volby.

Podobně vyřešil chladnější počasí i Karel Dobešanský ve Znojmě. „Žádné omezení jsem nepociťoval. Užívám si, že už můžeme zase normálně žít. A pít,“ smál se.

Znojemská restaurace Cappuccino v pondělí zaznamenala, že přišlo více hostů na oběd než minulý týden, ale již klesl rozvoz a prodej jídla s sebou, protože otevřely i restaurace, které zahrádkami nedisponují. Hodnotit situaci po znovuotevření si troufne nejdříve za dva týdny. „Pak už by mohlo být vidět, jestli se zákazníci vrací, anebo jen ze stesku restauraci navštívili a nyní budou šetřit,“ říká ze restauraci Martin Jakub.

Se zpožděním si také mohli lidé dopřát zelené pivo od Starobrna. Tradičně se pije na Zelený čtvrtek, tentokrát však bylo na čepu až při příležitosti otevření hospod.

3 Aqualand tratí stovky tisíc denně

Zájemci vyrazili i za další dosud zakázanou zábavou. Přivítal je největší turistický magnet Jihomoravského kraje – Aqualand Moravia. Ačkoli jde o rozsáhlý areál, i zde musejí dodržovat vládní nařízení o maximálním počtu 300 osob. „Zhruba jde o deset procent naší kapacity. Když započítáme i letní část, tak je číslo ještě nižší,“ poukázal šéf akvaparku Petr Pavlacký.

Zájem ale ani tak nebyl velký, uvnitř se zároveň pohybovalo spíše jen několik desítek lidí, včetně zaměstnanců. „Každodenní ztráta se bude pohybovat ve stovkách tisíc, ale otevřeli jsme, protože věříme, že nařízení vláda změní a pro velké areály, jako jsme my, kapacitu zvýší,“ vysvětlil.

Stejný problém řeší i v Brně, kde se největší české koupaliště na Riviéře otevře až s limitem alespoň tisíc lidí. Zatím zde počítají s termínem 22. června. „Pokud bychom otevřeli teď, za deset dní by byla ztráta přes milion, a to si v žádném případě nemůžeme dovolit,“ podotkla mluvčí společnosti Starez-Sport Michaela Radimská s tím, že kapacita je 7 800 návštěvníků.

Zatím v Brně neotevřeli ani žádný krytý bazén, ve všech dělníci dokončují opravy. Většina pustí lidi až za týden, zatím si nezaplavou ani v Kuřimi, Blansku nebo v Břeclavi.

4 Sauny jedou, hotely bez portýrů

Naopak zájem hlásí wellness Infinit Maximus u Brněnské přehrady. Jen za první dvě hodiny provozu dorazila stovka lidí, což je pouze o něco méně než před uzavřením. „Rychle se nám plní i víkendy v našem hotelu, některé jsou už ze 70 až 80 procent obsazené,“ poukázal šéf Infinitu Vlastislav Novotný.

První hosté se po odmlce ubytovali i ve znojemském Premium hotelu. „Ze 76 pokojů máme zatím obsazených ani ne patnáct,“ shrnul marketingový manažer Aleš Přepechal s tím, že rezervace pomalu přibývají a do dvou týdnů se snad obsazenost dostane na standardní číslo.

Hoteliéři nicméně upozorňují, že některé služby nejsou v pokynech ministerstva přesně definovány, takže o jejich fungování musí rozhodnout sami.

„Po dobu zvýšených hygienických opatření jsme tak raději zrušili službu portýra, abychom minimalizovali blízký kontakt a dotýkání se předmětů hosta,“ informovala ředitelka brněnského hotelu Continental Eva Sedlmajerová. Počet rezervací tady zatím mají v řádu jednotek. A pokud se poptávka brzy nezvýší, nevylučují ani opětovné zavření.

5 Kunštátský zámek navštívili jen dva lidé

Rozvolnění opatření se týká i hradů a zámků. Jelikož ale pondělí bývá zavíracím dnem, otevřou většinou dnes, některé až v červnu.

Nalákat návštěvníky se už v pondělí snažili mimořádným otevřením na zámku v Kunštátě na Blanensku. „Bohužel přišli jen dva lidé, stěžejní pro nás budou určitě víkendy,“ zhodnotil kastelán Radim Štěpán.