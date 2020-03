Zaplaťte později, nabízejí některá města chudnoucím firmám i lidem

Brno už v pondělí schválilo odklad plateb nájmu živnostníků, dobu na úhradu prodloužilo až do konce července. Představitelé vedení města tím chtějí především získat čas, aby v dalším kroku mohli nájemné snížit, či přímo odpustit.

„Budu však chtít, aby tam bylo zapracováno, že se to nebude vztahovat na ty, kteří dluží na nájemném. Pokud tam jsou notoričtí dlužníci, byl bych rád, aby dluh zaplatili, pak se na ně budou vztahovat úlevy jako na ostatní,“ upozornil náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS).

Vyjít vstříc chtějí v Brně i obyvatelům městských bytů. Radnice Brna-střed, která jich spravuje přibližně 3 500, prodloužila termín na zaplacení nájmu. Někteří lidé se totiž mohou dostat do dočasné platební neschopnosti.

„Musíme se o naše občany postarat. Karanténa, péče o děti, ukončení pracovního poměru nebo nemocenská zasáhnou do rozpočtů jednotlivých rodin,“ prohlásil starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). Na radnici počítají s tím, že přijdou stovky žádostí.

Úlevy plánuje i vedení Brna-sever, které má rovněž ve správě velké množství bytů. „Máme připravený soubor opatření, ať už pro bytové, či nebytové prostory. Jsme si vědomi, že je potřeba pomoci. Ve středu na jednání rady se budeme zabývat konkrétními kroky,“ řekl místostarosta Brna-sever David Aleš (ANO).

Držitelé parkovacího oprávnění v modrých zónách se zase mohou těšit na to, že jim jejich kartu magistrát nejspíš prodlouží. V současnosti je totiž celostátním nařízením tato regulace zrušená a parkovat tam může kdokoliv.

„Buď bychom lidem vraceli poměrnou část, ale spíše bude jednodušší jim o tu dobu, co nebudou modré zóny platit, parkovací oprávnění prodloužit,“ nastínil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zmíněné opatření by se vztahovalo na podnikatele i rezidenty. Zároveň se plánované rozšiřování rezidentního parkování zpomalí. Od června měla regulace začít platit ve čtyřech nových oblastech, nakonec by to však měly být jen dvě. Které to budou, ještě není jasné.

V Miroslavi si místní předplácejí služby dopředu

Odpouštění nájmů chystá také Znojmo. Kromě toho zde připravují i další sadu opatření, jimiž chtějí zavést zálohované nákupy pro lidi, kteří musí být v karanténě, či zálohové platby pro malé a střední podniky. Konkrétní podoba zatím není známá.

Ostatní okresní města zatím vyčkávají. Blansko a Břeclav jen vyslaly signál, že nebudou uplatňovat sankce za pozdější uhrazení poplatku za odpad.

Zajímavou podporu pak vymysleli v Miroslavi na Znojemsku, kde vyzývají všechny obyvatele, aby přispěli k udržení služeb ve městě.

„Pojďme si předplatit nějakou službu od našich živnostníků, ať už je to večeře, pár piv, lekce cvičení nebo relaxační masáž. Je to úplně stejné, jako když si koupíte například dárkový poukaz k Vánocům. Zaplatíte hned a službu využijete až později,“ popsala na Facebooku vznik „Miroslavské předplacenky“ místní zastupitelka Eliška Nohavicová (STAN).

Ústupky chystají i majitelé obchodních center

Standardní náklady při nulových tržbách řeší i obchodníci v brněnských nákupních centrech.

Například v Avionu má dnes otevřeno jen 12 z celkem 45 obchodů. Majitelé Avionu se proto rozhodli, že uzavřeným provozovnám odpustí nájem i další poplatky za celou dobu, kdy nebudou smět otevřít.

„Zabýváme se i dalšími obchody, které sice mají otevřeno, ale ubylo jim zákazníků, protože lidé sem jedou například jen nakoupit potraviny,“ uvedl ředitel Avionu Petr Navrátil.

Pomoc obchodníkům řeší i Vaňkovka nebo majitelé sousedního Teska u hlavního nádraží. Otázku na konkrétní kroky však považují za předčasnou. „V tuto chvíli nejsme schopni odhadnout, jak mimořádná opatření dopadnou na nás či nájemce,“ sdělil Ondřej Micka, mluvčí společnosti Crestyl, která vlastní zmíněné Tesco. Podle ředitele Vaňkovky Jana Borůvky komunikují o situaci nájemci s majitelem.

Pro majitele center na jednu stranu znamenají úlevy směrem k obchodníkům ztrátu příjmů, na druhou stranu by nájemci v současné situaci nemuseli platby utáhnout a hrozil by jim konec.

„Ještě je na to brzy, ale vedeme diskuze s nájemci, jakým způsobem by jim bylo možné pomoci,“ poznamenal Jakub Velen, mluvčí developerské společnosti CPI, která vlastní nákupní centrum v Králově Poli.

„Zvažujeme možnosti posunutí splatnosti nájmů. Jednáme v tomto směru s bankami o možnostech odsunu splátek tak, abychom ulehčili nájemníkům. Situace je ale velmi složitá a živá,“ uvedl František Šudřich, obchodní ředitel společnosti Trikaya, která je majitelem Obchodního centra Futurum.